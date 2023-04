Sbanda con la moto sull'asfalto viscido: motociclista al de Lellis

Martedì 25 Aprile 2023, 09:08







RIETI - Incidente stradale lungo la Strada statale 17 che da Antrodoco conduce a L'Aquila. Ferita una motociclista 55enne trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo De Lellis. L"asfalto reso viscido dalla pioggia e la grandine caduta al suolo, le principali cause che hanno portato al sinistro autonomo avvenuto in un tratto stradale curvilineo in prossimità del bivio per località Cinno mentre la donna procedeva in direzione Antrodoco. Sul posto per accertamenti e rilievi una pattuglia dei carabinieri mentre il personale medico del 118 ha provveduto al trasporto della donna in ospedale. Traffico temporaneamente a rilento.