RIETI - Per i due candidati al consiglio regionale del Lazio, Michele Nicolai ed Eleonora Berni, l’ingresso al Consiglio regionale arriva, rispettivamente, con 5.240 e 3.079 preferenze. Per la Lega, il più votato nel Reatino, è stato Mariano Calisse, con 9.628 preferenze, mentre Sara Principessa ne ha avute 1.231. Sono state 1.194 le preferenze per Matteo Di Vittorio di Forza Italia, Elisa Masotti ha raggiunto quota 876. Nella lista civica per Rocca, 1.045 voti per Franco Evangelista, 328 per Iva Sciri. Francesco Trabattoni di Noi Moderati si attesta a 328 voti, uno quello per Silvia Petrovics. Sono 379 i voti per Vincenzo Rinaldi dell’Udc e 18 per Valeria Martinelli.

Passando dal centrodestra al centrosinistra, per il Pd, Leonardo Ranalli ha avuto 3.440 voti, Elena Santini, 1.820. Nella lista civica per D’Amato, Silena D’Angeli si attesta a 794 voti, Stefano Micheli a 474. Per Verdi e Sinistra, 213 i voti di Matteo Luciani, 153 quelli di Laura Ciacci, mentre per Azione - Italia Viva, Pierduilio Cocuccioni arriva a quota 93 e Anna Rita Spoletini a 27. Nel Psi, Emanuele Gunnella raggiunge quota 186, Arianna Renzetti la soglia di 86. Marco Giordani di +Europa, Radicali italiani, Volt ottiene 96 voti, Valentina Cosimati 19, mentre per Demos Simone Santoprete conquista 89 preferenze e Fabiola Leone 28.

Nel Movimento 5 stelle, Paola Cremoncini ottiene 190 preferenze, Stefano Previtera 140. Per il Polo progressista, 130 i voti a Laura Arduini, 50 a Giovanni Magi. Pci e Unione popolare, con candidati presidente, nel Reatino non avevano liste collegate.