Regionali, sorpresa Fratelli d'Italia: con Nicolai entra anche Eleonora Berni

RIETI - Colpo di scena dell'ultima ora, Fratelli d’Italia potrebbe eleggere alla Pisana – oltre a Michele Nicolai – anche la quota rosa Eleonora Berni. Per una questione di resti e di premio di maggioranza al reatino potrebbe (il condizionale è d'obbligo in questi casi) andare anche un secondo seggio. È quanto risulta al momento anche dal sito del ministero dell’interno Eligendo.

Un fatto assolutamente inedito per la circoscrizione di Rieti, alla quale la legge elettorale ne assegnava solo un seggio, ma che per un’alchimia di fattori ne potrebbe far scattare anche il secondo. Si è ora solo in attesa dei risultati di alcune sezioni romane per avere la certezza matematica.

Dunque, insieme a Michele Nicolai dovrebbe entrare anche Eleonora Berni. Un bel colpo per il partito di Giorgia Meloni che rafforzerebbe così la sua presenza in consiglio regionale.