Elezioni europee 2024: quando e come si vota? La scheda, i partiti, le preferenze e i residenti all'estero. Domande e risposte

C’è un problema di informazione sulle elezioni europee. Sono molti ancora i cittadini, e tra loro un grande numero di giovani, che non sanno che a giugno si vota per l’Europarlamento. Le istituzioni Ue sono impegnate perciò a illustrare in ogni modo e tramite ogni canale le modalità di voto e il senso di questa consultazione. Le domande più diffuse e le risposte che vengono date sono queste. A cominciare da quando esattamente si vota.

Santanché, mozione di sfiducia bocciata: con le Europee alle porte, si allontana il "passo indietro" della ministra