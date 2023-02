Elezioni regionali Lazio: l'affluenza definitiva nel Reatino è del 43,74 per cento

RIETI - Seggi chiusi, nel Reatino e nel Lazio, per le elezioni regionali.

Nei 73 Comuni della provincia reatina, l'affluenza definitiva è stata del 43,74 per cento, in netto calo rispetto al 71,16 per cento delle elezioni regionali del 2018 (associate anche alle elezioni politiche).

Nel Comune capoluogo l'affluenza è stata del 42,08 per cento rispetto al 70,40 per cento di cinque anni fa.

Il Comune con la più alta percentuale di votanti è stato Borgo Velino con il 64,11 per cento, quello in cui si è percentualmente votato meno è stato Tarano con il 33,80 per cento.