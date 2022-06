Il centrodestra nel consiglio comunale: ecco i venti consiglieri eletti. Tutte le preferenze delle liste

RIETI - Il centrodestra sarà rappresentato in consiglio comunale da 20 consiglieri. Per Fratelli d’Italia entrano in ordine di voti raccolti Giovanni Rositani, Claudia Chiarinelli, Claudio Valentini, Emiliana Guadagnoli, Annacarla Purificati e Roberto Carlucci. Per la Lega Oreste De Santis, Giorgia Broccoletti, Giuliano Sanesi, Maurizio Ramacogi e Giovanni Grillo. Per Forza Italia Fabio Nobili, Giovanna Palomba e Simone Labonia. Agire Lista Civica avrà Chiara Mestichelli e Angelo Raimondi. Rieti al Centro Luigi Gerbino mentre #IoCiSto Antonio Emili. Andrea Sebastiani eletto con Moderati per Rieti mentre per Generazione Rieti avrà Pierluigi Giraldi. Di seguito le preferenze delle 9 liste a sostegno di Daniele Sinibaldi

FRATELLI D'ITALIA

In consiglio comunale Giovanni Rositani, Claudia Chiarinelli, Claudio Valentini, Emiliana Guadagnoli, Annacarla Purificati e Roberto Carlucci

Daniela Accardi 46

Alessandro Acciai 94

Luigi Bianchetti 93

Roberto Carlucci 232

Matteo Carrozzoni 220

Eliana Cecere 46

Claudia Chiarinelli 513

Stefania Clari 99

Anna Laura Cugia 83

Morena De Marco 157

Stefania Faraglia 126

Fabrizio Fiorentini 37

Francesco Forgini 100

Gabriella Grenna 76

Emiliana Guadagnoli 466

Marco Isceri 107

Martina Lucantoni 60

Stefano Margaritelli 87

Alberto Martelli 48

Massimo Martellucci 3

Claudia Meli 65

Michele Nicolai 142

Elisabetta Occhiodoro 200

Giuliano Pallotto 41

Rebecca Pifani 48

Roberto Pistorello 63

Annacarla Purificati 271

Luca Renzi 69

Giovanni Rositani 556

Anna Taffo 19

LEGA

In consiglio comunale Oreste De Santis, Giorgia Broccoletti, Giuliano Sanesi, Maurizio Ramacogi e Giovanni Grillo

Daniela Angelucci 129

Gioacchino Belloni 150

Tamara Bonanni 30

Giorgia Broccoletti 602

Tamara Caramignoli 38

Ilaria Catini 50

Elisabetta Colarieti 8

Oreste De Santis 612

Angela detta “Dora” Di Marco 269

Cristina Di Marco 16

Maria Elena Di Paolo 33

Fabrizio Di Vittorio 76

Onorina Domeniconi 161

Marika Felicioni 6

Giuseppe Fontano 1

Francesca Fusacchia 13

Omar Fusacchia 96

Diego Giangregorio 64

Giovanni Grillo 332

Paolo Ianni 147

Fabrizio Immorlano 12

Cristina Lattaro 38

Gianluca Leoni 104

Serafino Minati 131

Luca Minelli 3

Micaela Mistretta 9

Serina Mostarda 46

Maurizio Ramacogi 383

Emanuela Rossi 2

Giuliano Sanesi 458

FORZA ITALIA

Fabio Nobili, Giovanna Palomba e Simone Labonia

Nadia Angelucci 11

Laura Benelli 39

Marco Brandi 24

Alberto Buccioni 9

Federico Ciogli 7

Marco Coronetta 7

Ambra Costa 8

Antonella D’Angeli 21

Fatima Zahra Derram 2

Matteo Di Vittorio 86

Emanuele Fagiani 87

Michela Faraglia 7

Carmine Giordano 17

Loredana Ianni Ficorilli 26

Simone Labonia 297

Fabio Lattanzi 53

Leon Lattanzio 5

Fulvio Lenti 4

Leonardo Marchesini 22

Bogdan Nebi 3

Fabio Nobili 760

Lidia Nobili 204

Giovanna Palomba 380

Alberta Paris 238

Germano Picchi 5

Germano Pistolesi 34

Domenica Pasqua Sacco 7

Ettore Italo Saletti 53

Riccardo Silvestri 19

Mohammed Tihlale 2

AGIRE

In consiglio comunale Chiara Mestichelli e Angelo Raimondi

Adriano Alvisini 11

Linda Antonelli 8

Francesco Ciuffetelli 47

Liviu Alexandru Condrat 19

Marco Di Carlo 10

Valentina Di Pietro 11

Valentina Faraglia 3

Giandomenico Francesconi 58

Mirko Gentile 7

Andrea Giangiacomo 10

Enrico Grifoni 90

Luigi Masci 0

Biagio Mazzeo 41

Chiara Mestichelli 258

Oliviero Mostarda 79

Mohamed Moussaoui detto “Mohamed” 5

Alberto Nanni 4

Lorenzo Napoleoni 86

Ilaria Nucci 31

Patrizia Palenga 48

Angelo Passarani 58

Simona Petrongari 68

Sara Principessa 126

Vincenzo Proni 68

Angelo Raimondi 185

Giovanni Rizza 33

Patrizia Rogai 0

RIETI AL CENTRO

In consiglio comunale Luigi Gerbino

Moira Ciani 23

Rosaria Cicolani 29

Ilaria De Santis 7

Celestino Amadio 0

Maurizio Faina 22

Luigi Gerbino 286

Samanta Grillo 12

Alfio Guarnieri 9

Ernesto Iacoboni 28

Roberta Lucandri 5

Daniele Maffei 110

Maria Teresa Manzi 93

Simone Miccadei 118

Maia Palmieri 47

Chiara Pelagalli 19

Carlo Pezzotti 57

Vincenzo Rinaldi 97

Rachele Rossi 10

Francesca Russitto 7

Martina Santoprete 43

Emanuela Santucci 9

Francesca Scardocci 63

Carla Serilli 24

Biagio detto “Gianni” Tranquilli 18

Jasin detto “Sasin” Asdari 2

Silvia Rossetto 0

Fabrizio Colletti 0

Rita Vitali 1

Giuseppe Farinelli 0

Viktoriya Volodymyrivna Dvorakovska 0

Maria Bernardina Latella 0

MODERATI PER RIETI

In consiglio comunale Andrea Sebastiani

Marco Castellani 11

Sabrina Battisti 2

Gianluca Broggi 14

Sara Buzzi 26

Ottavio Caramignoli 4

Mario Cenciarelli 2

Morena De Zuane 33

Maria Grazia D’Angeli 19

Rodolfo Di Felice 0

Fabrizio Di Gaetano 0

Giuliano Dionisi 14

Francesca Fainelli 9

Roberta Falcetti 79

Marco Fasano 10

Marta Galloni 0

Rosanna Gigante 5

Giorgia Maxia 6

Gianluca Mei 7

Francesco Monti 7

Maikol Paolucci 8

Stefano Rossi 57

Sara Salvi 0

Fabio Santori 8

Carla Scopigno 21

Andrea Sebastiani 337

Tiziano Serilli 5

#IOCISTO

In consiglio comunale Antonio Emili

Damiano Aguzzi 3

Gianni Cerini 2

Diego Ciolino 3

Romina Croce 36

Ruggiero Dimiccoli 0

Roberto Donati 273

Antonio Emili 308

Andreea Fagadu 0

Chiara Iezzi 5

Jolanta Jaskolka Katarzyna 7

Cristina Lang 96

Luca Rando 33

Manuela Lelli 2

Massimo Fabiani 0

Miroslav Petuta 5

Maurizio Murino 0

Valentina Nobili 4

Karin Pezzotti 2

Constanta Irina Racareanu 0

Stefania Rosatelli 25

Letizia Rosati 200

Alesio Salvi 7

Stefano Scarani 0

Amelia Cosino Santos 1

Maria Rita Sebastiani 4

Luca Tosoni 1

Vincenza Invidia 2

GENERAZIONE RIETI

In consiglio comunale Pierluigi Giraldi

Margot Caterina Altomonte 6

Martina Angelone 24

Sofia Angelucci 1

Giulia Ardezzi 5

Beatrice Brucchietti 14

Marcello Conti 22

Manuel D’Angeli 4

Alessia Di Lorenzo 18

Francesca Di Maggio 15

Martina Eleuteri 24

Marta Fabi 30

Alessandro Federici 37

Stefano Iacuitto 2

Pierluigi Giraldi 148

Luca Macerola 12

Megi Mane 5

Georgiana Dana Mihai 1

Mattia Metelli 34

Chiara Mostarda 36

Cristian Paris 8

Virginia Scalzo 17

Francesco Scasciafratte 1

Emiliano Scoppetta 11

Codrut Costantin Solomon 0

Giuseppe Testa 4

Ilenia Visco 13

Simone Vulpiani 85

SOCIALISTI RIFORMISTI

Catia Di Piro 12

Roberta Abate 0

Alessia Angeletti 1

Sabatino Angelini 3

Maria Cristina Barberini 2

Andrea Brentegani 21

Mariapia Carnassale 2

Lucilla Di Cosmo 1

Luna Di Feo 0

Natascia Di Maio 6

Diego Fabi 0

Jonathan Fernandes De Moraes 0

Mirko Ficorilli 18

Daniele Iacoboni 2

Katiuscia Maiolati 0

Arianna Matteucci 0

Sabrina Morelli 1

Anastasia Nigro 0

Eleonora Onofri 0

Simone Petrucci 4

Michele Pezone 0

Antonio Pace 1

Emanuele Trozzi 1