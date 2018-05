di Mattia Esposito

RIETI - Si rinnova la tradizione dello stage organizzato dal Real Rieti, che anche quest’anno si mette alla ricerca di talenti per le squadre del settore giovanile. Ripercorrere le orme di Matteo Esposito, Andrea Romano ed Alessio Martinelli, tre reatini che hanno iniziato proprio dallo stage e che si stanno togliendo grandi soddisfazioni nel futsal, con Matteo Esposito che si è tolto anche lo sfizio, in questa stagione, di giocare una semifinale scudetto, un percorso simile a quello di Andrea Romano che addirittura esordì all’Almaty Arena in Uefa Futsal Cup.



Appuntamento oggi alle 18.30 al PalaMalfatti per tutti i ragazzi nati dal 1999 al 2003, con la società che metterà a disposizione un kit di allenamento. Chi intende partecipare allo stage dovrà invece munirsi di scarpe da futsal con suola liscia, il nulla osta della società proprietaria del cartellino e, qualora minorenni, dovranno essere accompagnati dai genitori. Lo stage si svolgerà sotto la supervisione di Marco Abati, tornato allenatore delle squadre under 19 e Juniores D’Elite del Real Rieti.

Mercoled├Č 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA