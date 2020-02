TONDI 6,5

RELANDINI 6,5

RAFINHA 6,5

RAMON 7

RAFAEL 6

TITON 6,5

DE LUCA 6

JELOVCIC 6,5

LUKAIAN 7

FORTINO 6,5

ROMANO 6

GUADAGNOLI E BUCCI 6

JEFFE-CUNDARI 7

RIETI - Diamo i voi ai protagonisti del match tra Real e Cybertel Aniene. Tondi poco impegnato, ma para un rigore a Villalva. Ramon inventa futsal, Lukaian devastante.Poco impegnato, o almeno con parate quasi da “ordinaria amministrazione”. Lascia spazio per buona parte del secondo tempo a Relandini, poi rientra per murare il calcio di rigore di Villalva.Entra con il risultato già acquisito, ma fa un paio di buone parate. Bello il rilancio per Lukaian, che nell'occasione prova una super rovesciata.Bel gol al volo nel primo tempo, qualche chiusura importante. Nel complesso una partita che dal punto di vista difensivo non lo mette troppo sotto pressione.Disegna futsal, letteralmente. Mette in porta Titon in occasione del 4-0 con un assist di grande qualità ed altruismo, si inventa qualche tunnel e giocate nell'uno contro uno, timbra il cartellino con un pallonetto dolcissimo.Meno brillante del solito, ma per piegare una Cybertel comunque decimata dalle assenze, non serve la sua versione migliore.Un gol su assist di Ramon, poi se ne divora un altro sempre nella ripresa. Giocatore dinamico e utilissimo alla causa.Anche per lui quasi ordinaria amminstrazione, la partita prende subito un indirizzo chiaro e non c'è bisogno della sua solita grande intensità.Anche da parte sua, soprattutto ultimamente, abbiamo visto esibizioni migliori. Bellissima però la combinazione volante con Fortino, chiusa da un suo colpo di testa, in occasione del 5-0Dire che è un grandissimo giocatore sarebbe come scoprire l'acqua calda. Già idolo del PalaMalfatti, già cinque gol in due partite, un paio di bolidi di destro che finiscono in fondo al sacco, e altri due meritevoli di “porto d'armi”, vero che ha acquistato Solano, ma è difficile comprendere come il Cartagena si sia privato di un giocatore così.Anche stavolta timbra il cartellino, salendo a quota 23 in campionato: tanto basta per essere ancora capocannoniere. Dentro lui, poi dentro Lukaian, roba da mal di testa.Come sempre grande voglia di fare, anche se la squadra, con il risultato già acquisito, non viaggia allo stesso ritmo del reatino che comunque si prodiga per dimostrare di meritare più spazio. Suo il fallo per il rigore poi parato da Tondi a Villalva, un episodio ininfluente nell'economia della gara e nato dalla voglia di prodigarsi in un profondo recupero difensivo.Il primo è all'esordio in serie A, e si toglie lo sfizio di un assist per Ramon, la cui conclusione viene murata sulla linea. Per Bucci non è la prima apparizione nella massima serie e, l'impressione, è che per entrambi ci saranno altre opportunità.Ottavo successo consecutivo, un dato comunque importante. La squadra è in fiducia, ma soprattutto nelle ultime due gare ha subito solamente un gol, segnandone ben 15. Adesso bisognerà attendere le sfide da dentro o fuori, che sia Coppa Italia, Coppa Divisione o scontri diretti in campionato, ma è innegabile che nello spirito e nelle trame di gioco la squadra giri alla perfezione. Da qui in avanti, con Moura recuperato, sarà importante anche la gestione del gruppo.