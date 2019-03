QUARTI DI FINALE

SEMIFINALI - SABATO 23 MARZO (PALACATTANI, FAENZA)

FINALE - DOMENICA 24 MARZO (PALACATTANI, FAENZA, ORE 18)

RIETI - Il mondo del futsal italiano si gode le Final Eight di Coppa Italia. Inizia oggi l'avventura per 24 squadre, il meglio del futsal italiano in ambito maschile, femminile e giovanile. Sarà l'Emilia Romagna a fare da palcoscenico a cinque giorni in grado di catalizzare attenzioni ed entusiasmo, cinque giorni da vivere tutti d'un fiato. Dopo tre anni ci sarà anche il Real Rieti, che torna a giocarsi una competizione che però non evoca buoni ricordi.Nelle tre partecipazioni fino ad ora gli amarantocelesti si sono fermati sempre ai quarti di finale, due volte ai rigori contro Asti e Luparense ed una volta nei quaranta minuti regolamentari contro la Lazio. C'è da sfatare un tabù, ed il Real visto in questa stagione ha già dimostrato di poter abbattere ogni suo record e, al netto delle assenze, lascia comunque sensazioni positive. Come detto ci saranno le migliori otto squadre della serie A maschile e femminile, oltre che dell'Under 19, in una Final Eight che sarà itinerante e abbraccerà diverse località.Il programma è fitto e, appunto, si aprirà oggi con i primi due quarti di finale maschili. Alle ore 17 il derby campano tra Napoli e Feldi Eboli, che si giocherà a Loiano, in provincia di Bologna, ci darà la prima semifinalista maschile, mentre alle 20.30 a Cavezzo, in provincia di Modena, toccherà a Italservice Pesaro e Came Dosson. Le vincenti di queste due sfide si affronteranno in semifinale. Nell'altra parte del tabellone maschile c'è il Real Rieti, che invece scenderà in campo domani al PalaBigi di Reggio Emilia. Alle 18 toccherà proprio agli amarantocelesti sfidare il Meta Catania, mentre alle 20.30 sarà il turno di Acqua&Sapone -Lazio.Tra giovedì e venerdì si giocheranno anche i quarti di finale del femminile e dell'Under 19. Una volta completato il tabellone delle semifinsliste in ogni categoria, tutto si sposterà al PalaCattani di Faenza, sede delle finals. Semifinali previste sabato 23, che vedranno anche la diretta di Sky Sport, Domenica 24 il gran finale, ancora in diretta televisiva, per decretare le tre squadre che alzeranno la Coppa al cielo. Per quanto riguarda il maschile, categoria che interessa al Real Rieti, la squadra detentrice del titolo è l'Acqua&Sapone, che lo scorso anno ha centrato l'accoppiata Coppa Italia- Scudetto.Gli amarantocelesti sono partiti questa mattina in direzione Reggio Emilia, domani sarà sfida al Meta Catania che, curiosità, è l'unica squadra del tabellone della serie A maschile ad aver portato in Final Eight anche la formazione Under 19.1-Lollo Caffè Napoli - Feldi Eboli (oggi, ore 17, PalaSport Loiano, Bologna)2- Italservice Pesaro - Came Dosson (stasera, ore 20.30 Palasport Cavezzo, Modena)3-Real Rieti - Meta Catania Bricocity (domani, ore 18, PalaBigi, Reggio Emilia)4-Acqua&Sapone Unigross- S.s. Lazio (domani, ore 20.30, PalaBigi, Reggio Emilia)Ore 16 (Vincente quarto di finale 1- Vincente quarto di finale 2)Ore 18.30 (Vincente quarto di finale 3- Vincente quarto di finale 4)