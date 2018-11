ALTRI RISULTATI, VII GIORNATA

LA CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Continua il momento no della Sabina Lazio Calcetto: le sabine nella settima giornata cadono ancora in casa contro la Roma Calcio femminile che si impone per 2-0. Per le biancocelesti è la seconda sconfitta di fila (senza segnare reti), la terza nelle ultime quattro gare. Dopo il buon avvio di stagione con tre vittorie nelle prime 3 giornate le ragazze di Scattone si sono impantanate, allontanandosi dalle zone alte di classifica. Di Felice e compagne ora occupano l’ottava posizione ma la distanza è minima dai playoff, distanti due lughezze. Il primo posto occupato dal Best Villa Aurelia invece è lontano 11 punti. La società sabina, per cercare di uscire da questo momento negativo ha scelto di optare per il silenzio stampa per provare ad alzare la concentrazione in vista del prossimo match esterno in casa del fanalino di coda Virtus Ostia Village.PGS Santa Gemma – Best Villa Aurelia 0-6La Coccinella –Virtus Fenice 2-2Sporting Club Maranola Vetralla 1-0Polisportiva Ostiense – Roman 91 6-1Vis Virago – Virtus Ostia Village 4-0Divino Amore – Atletico San Lorenzo 5-2Best Villa Aurelia 21Roma Calcio Femminile 18La Coccinella 13Vis Virago, Vetralla, Virtus Fenice, Polisportiva Ostiense 12Sabina Lazio Calcetto 10Divino Amore, PGS Santa Gemma 9Sporting Club Maranola 7Atletico San Lorenzo 6Roman 91 3Virtus Ostia Village 0