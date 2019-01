© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un pomeriggio importante per il Real Rieti che intorno alle 16 di oggi è stato ricevuto dal Vescovo monsignor Domenico Pompili. Un momento di preghiera e di concentrazione in vista della Final Four che vedrà impegnato il Real sabato e, si spera anche nella finale di domenica, a Pesaro. Una chiacchierata cordiale, con il Vescovo che ha elogiato il club: «Non è la fortuna che contraddistingue i vostri risultati sportivi, ma la robustezza della società e lo spirito di gruppo».Presente società nella persona del presidente Giorgio Pietropaoli, lo staff tecnico con Abati e Festuccia, ma anche altri componenti del club e, ovviamente, tutta la rosa al completo. Dopo l'augurio per le soddifazioni future e l'invito da parte del club ad assistere ai match al PalaMalfatti, il Vescovo si è intrattenuto in una chiacchierata con i giocatori ed il capitano Rafinha, incuriosito dalla loro provenienza geografica e dalle regole del futsal. Proprio il Real ha omaggiato il Vescovo di un pallone autografato da tutta la squadra, mentre Pompili ha regalato un rosario a tutti i giocatori benedetto da Papa Francesco.A commentare il lieto pomeriggio proprio il presidente Giorgio Pietropaoli: «Al Vescovo s.e. monsignor Domenico Pompili va il nostro sincero e sentito ringraziamento per averci ospitato e dimostrato vicinanza spirituale e fisica alla nostra realtà. Tra sabato e domenica ci giochiamo il primo obiettivo stagionale, lo faremo nel rispetto delle regole del gioco e del fair play».La settimana più importante della stagione per il Real si è aperta cosi: allenamento sul campo, l'incontro con il Vescovo Pompili. Alle porte la sfida di Pesaro contro la Came, con la caccia al secondo trofeo della storia del Real che è ufficialmente iniziata.