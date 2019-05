LE DICHIARAZIONI

IL TABELLINO

Feldi Eboli

Real Rieti

Arbitri

Marcatori

Note

RIETI - L'impresa è compiuta. Per il secondo anno consecutivo il Real Rieti raggiunge la semifinale scudetto. Al PalaDirceu di Eboli bastava un pareggio, ma il Real fa di più, e strappa un pesantissimo successo per 2-1 chiudendo la serie in due gare e volando in semifinale, dove affronterà l'Italservice Pesaro al meglio delle cinque gare.Come da pronostico gara scorbutica ad Eboli, con la Feldi che prova a partire forte ma trova sulla sua strada un grande Micoli, che torna titolare dopo diverso tempo e gioca una grande partita. Sono proprio i padroni di casa, al 6' minuto, a passare in vantaggio: Andrè Ferreira scappa alle spalle della difesa e buca proprio Micoli per l'1-0. Il Real non sta a guardare e trova il pareggio dopo venti secondi con Joaozinho, bravo a mirare all'angolino di sinistro per l'1-1.Festuccia tiene a riposo Abdala e Jeffe, con Rafinha che ha il compito di tenere a bada Bocao. Micoli e Laion chiudono tutto, si va al riposo sull'1-1. Nella ripresa la partita è ancora più vibrante, ma è Kakà a trovare la zampata per il 2-1. Con otto minuti abbodanti sul cronometro la Feldi si gioca la carta del portiere di movimento, ma ancora Micoli ed un'ottima difesa permettono agli amarantocelesti di portarsi a casa una vittoria pesantissima.Come detto, per il secondo anno consecutivo, sarà semifinale scudetto, la scorsa stagione contro l'Acqua&Sapone, stavolta contro l'Italservice Pesaro. Si giocherà al meglio delle cinque gare, con il Real che per quelle casalinghe dovrà trasferirsi al PalaCesaroni di Genzano, un palazzetto che riporta alla mente le "battaglie" contro la Cogianco per la promozione in serie A. Prime due gare al Pala Nino Pizza (11 e 14 maggio), gara 3 il 17 proprio a Genzano, poi eventuali gara 4 e 5.Queste le dichiarazioni del patron Roberto Pietropaoli al termine della gara: «Soddisfazione enorme aver raggiunto la seconda semifinale scudetto consecutiva. Negli quattro anni abbiamo giocato una finale scudetto, un quarto e due semifiinali. Purtroppo bisognerà spostarsi ancora da Rieti, confermo che giocheremo al PalaCesaroni di Genzano. Voglio dire che la società sarà vicina ai tifosi come ha sempre fatto, sono sicuro verranno in tanti per noi».: Laion, Romano, Fornari, Josiko, Bocao, Frosolone, Tuli, Arrieta, André, Fusella, Caponigro, Senatore, Sinno, Pasculli. All. Cipolla: Micoli, Chimanguinho, Kakà, Jefferson, Rafinha, Esposito, Masini, Stentella, Joaozinho, Pandolfi, Alemao, Nicolodi, Relandini, Putano. All. Festuccia: Scarpelli (Ppadova), Bensi (Grosseto), Galasso (Avellino) Crono: Ciccarelli (Napoli): 5’20” p.t. André (F), 5’42” Joaozinho (R), 9’06” s.t. Kakà (R): al 19’56” s.t. Josiko (F) per somma di ammonizioni; ammoniti Romano (F), Tuli (F), Esposito (R), Fornari (F), André (F), Josiko (F)