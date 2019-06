RIETI - E' terminata in semifinale l'avventura dei Babadook nella fase nazionale del campionato Opes. I reatini dopo aver concluso il girone al secondo posto con due pareggi e una vittoria si sono presentati alla seminafinale contro Energypie futsal team, formazione di Ferrara. A conquistare la finale sono stati i ferraresi, diventati poi campioni d'Italia, che si sono imposti sui reatini con il risultato di 4-2, di Cardinali le due reti dei gialloverdi.



«Abbiamo disputato una gran torneo e sopratutto una grande partita in semifinale – dice il capitano Stefano Novelli – putropppo non ce l’abbiamo fatta. Siamo comunque usciti a testa alta contro un'ottima squadra che alla fine ha ha vinto il torneo. Era una formazione costituita da giocatore che militano in C e in B di futsal. Ci siamo divertiti è stata una bella mini vacanza». © RIPRODUZIONE RISERVATA