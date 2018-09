di Fabrizio Colarieti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - È il primo processo sul sisma del 24 agosto 2016. La prima inchiesta avviata e conclusa dal pool di inquirenti della Procura di Rieti che approda davanti a un giudice chiamato a dare una risposta ai familiari di 18 vittime, il numero più alto registrato ad Amatrice in una stessa zona, in seguito alla scossa delle 3 e 36. Una richiesta di verità - fu il terremoto o l’uomo a causare quelle vittime - che ieri mattina era palpabile nell’aula Alberto Caperna, dove è iniziato il dibattimento per i...