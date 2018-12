RIETI - Un’udienza tecnica, in cui sono stati evidenziate le differenze tra progetti ed effettive realizzazioni. Per i crolli delle palazzine Ater in piazza Sagnotti, ad Amatrice, in cui morirono 18 persone, sono sette gli imputati, tra cui cinque persone oltre a Comune e un ufficio della Regione chiamati in causa. Attraverso la ricostruzione dei periti, sono emerse divergenze tra quanto progettato nel 1972 e poi ribadito nel 1985 e quanto poi costruito.



