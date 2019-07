RIETI - E’ stato il giorno del controesame dell’ingegner Giuseppe Guida, consulente tecnico Ater nel processo per il crollo delle due palazzine gemelle ex Iacp di piazza Sagnotti ad Amatrice, sotto le cui macerie la notte del 24 agosto del 2016 morirono 18 persone e per cui oggi sono sotto processo cinque persone con le accuse di omicidio colposo plurino, crollo colposo, disastro e lesioni.



Il consulente tecnico ha ammesso che i modelli di calcolo strutturali relativi alle risposte ortogonali e longitudinali di pilastri e telai in riferimento alla specifica funzione strutturale che essi avrebbero assolto all’epoca vennero espletati con «robuste semplificazioni».



