Mercoledì 3 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - Ultimo vagito del 2023 reatino con un maschietto, nato il 31 dicembre alle ore 9.58, mentre il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Camillo de Lellis ha accolto una bella femminuccia come primo nascituro del nuovo anno. Elena, 3660 grammi di rosea salute, è venuta al mondo con parto naturale la mattina di lunedì primo gennaio, undici minuti dopo le otto del mattino.

La visita. Tra le primissime visite fatte alla piccola, quella del sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e dell’assessore alle Politiche sociali, Salute pubblica e Pari opportunità, Giovanna Palomba. «Come ogni inizio anno, è giunta l’attesa telefonata della comunicazione del primo neonato della nostra città - afferma l’assessore Palomba. - Ricevo sempre con gioia questa notizia, la nostra visita di benvenuto in ospedale è simbolicamente importante, perché questa prima nascita annuale ha in sé la continuità e il rinnovo. Una consuetudine che ci coinvolge emotivamente in modo talmente intenso, che penso possa ragionevolmente fare annoverare l’attesa della notizia della prima nascita tra i momenti istituzionali più belli ed emozionanti».

Il racconto. Colma di gioia la neomamma, Eleonora Cecilia, dipendente comunale di 37 anni: «Siamo sicuramente emozionati per l’arrivo della piccola, tanto desiderata, e felici che sia andato tutto bene - afferma la donna. - Elena è la mia gioia, quella del papà David e del fratello Edoardo».

Il 2023 reatino si era invece aperto con un fiocco azzurro, pochi minuti dopo le 10 del primo gennaio di dodici mesi fa nasceva infatti, con parto cesareo, il piccolo Noè, salutato dai genitori residenti a Contigliano, Giusy ed Enrico.

L'andamento. Un andamento, negli ultimi anni, che sembra segnare una crescita delle nascite, almeno negli ultimi mesi. Stando ai dati forniti dall’Ufficio anagrafe del Comune di Rieti, dal 2019 alla scorsa estate, in città sono nati poco più di 1.100 bambini: nel dettaglio, nell’anno 2019 le nascite totali sono state 292, con 149 maschietti e 143 femminucce, mentre nell’anno 2020 il dato si è fermato a 267, con 132 fiocchi azzurri e 135 rosa. Nel 2021, il numero è sceso ancora: a Rieti sono nati infatti 226 bimbi, 124 maschi e 102 femmine. Leggero rialzo nel 2022, in cui il totale cresce, seppur di pochissime unità, con 232 nascituri, 109 bambini e 123 bambine.

Ma lo scorso anno il dato della natalità reatina è sembrato essere in crescita: a giugno scorso - in pratica in un solo semestre, il numero totale dei neonati era già arrivato a 110 unità, con 57 maschietti e 53 femminucce. Ma oggi la festa è tutta per la piccola Elena e per la sua famiglia: «Ringrazio tutto il reparto dell’ospedale di Rieti - conclude mamma Eleonora - per le cure offerte in questi giorni e il medico che mi ha seguito durante il periodo della gravidanza».