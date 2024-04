Dream Team Roma Pallavolo, la realtà del tiburtino sarà Eccellenza Regionale nel 2024-25!

La società del tiburtino, nata nel 2003 e impegnata nella diffusione di valori sociali, ha conseguito un grande traguardo in Under 16, l'Eccellenza Regionale di categoria ed è tra le prime 4 squadre del Lazio.

Semifinale

La prima semifinale regionale nella storia del club gialloblu’, la Dream Team Roma, è frutto di un lungo ed emozionante percorso. La doppia sfida con il Volley Friends, valevole per la finalissima regionale, arriva infatti a coronamento di una stagione in cui l’Under 16 di coach Luca Liguori vince il girone C del campionato Élite con 24 punti, senza lasciare nessun set alle avversarie. Poi il doppio successo ai quarti con Zagarolo per 3-0, quindi la semifinale con il Green Volley con due grandi gare (3-2 e 3-0) che hanno spianato la strada per la finale territoriale. Il trofeo arriva in bacheca dopo il netto 3-0 con il San Paolo, che rende merito ad una stagione da assoluta protagonista, e che deve ancora terminare. Quindi il cammino regionale: vittorie nette con Civitavecchia e PoolStars, e stop che arriva solo per mano del Volleyro’.

La vittoria al tie-break in casa con Pomezia, e’ frutto di un mix di tecnica e carattere, che consente alle ragazze gialloblù’ di rimontare dopo essere state sotto 2-1 nel computo dei set. Il coach Luca Liguori vuole sottolineare quali sono gli ingredienti giusti alla base della mission del club: “Nel club lo staff porta avanti lo sviluppo personale, in ogni momento va valutato l’effetto che la mente ha sulla prestazione, e viceversa. Prima di tutto viene la crescita delle atlete, e il loro benessere, poi i risultati arrivano come conseguenza. Stiamo lavorando per la prossima stagione (2024-2025), avremo tanti impegni, e ripartiremo anche con traguardi importanti”.

Under 13

Non solo U16, ma eccellente è anche il percorso dell’Under 13, vicecampione Élite, e seconda solamente al Volleyro’. La squadra di Claudia Nardinocchi ora sta affrontando la fase regionale con altrettanti risultati positivi ed entusiasmanti.