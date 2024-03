Bonus gite scolastiche 2024, come ottenere il contributo fino a 150 euro: i requisiti e la domanda

Anche quest'anno per i meno abbienti c'è il bonus gite scolastiche fino a 150 euro. Il contributo viene riconisciuto dal ministero dell’Istruzione e serve a favorire la partecipazione ai viaggi di istruzione per gli studenti di scuola secondaria di II grado. I termini per la richiesta del sostegno sono scaduti il 15 febbraio scorso, ma stanno per riaprire.

Il ministro Giuseppe Valditara, infatti, ha firmato la direttiva che riapre la procedura per assegnare il contributo, con un cambio dei requisiti così da aumentare la platea dei beneficiari. Per gli studenti, quindi, ci potrebbe essere la possibilità di beneficiare di un rimborso o di uno sconto che rende maggiormente sostenibile il costo della gita.

