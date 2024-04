Settimana Verde 2024, regate e fitwalking per il Pianeta. Botti: “Anche lo sport può salvaguardare l’ambiente”

Sensibilizzare le nuove generazioni sulla salvaguardia dell'ambiente e del mare con iniziative innovative che coinvolgono lo sport e l’arte. Attirare l'attenzione collettiva sui temi della conservazione marina, la promozione delle pratiche sostenibili e l’incoraggiamento ad un maggiore rispetto per gli oceani. È questo l’obiettivo della Settimana Verde 2024, presentata ieri a Roma presso il centro Europa Experience. «Ogni goccia conta. Un mare di piccole azioni per dare forza al Pianeta», è il motto della seconda edizione, realizzata da Ambiente Mare Italia con il contributo di Anas, in programma da oggi al 22 aprile in concomitanza con la Festa Nazionale del Mare e la Giornata Mondiale della Terra, Un'occasione per celebrare la natura e l’impegno al rispetto dell’ambiente, della biodiversità e del territorio. La Settimana Verde, patrocinata dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), dalla Commissione europea, dalla Guardia Costiera, dalla Lega Navale e dalla FIV (Federazione Italiana Vela), prevede oltre 130 eventi sul territorio nazionale, tra interventi ambientali di pulizia e raccolta rifiuti su spiagge e parchi, attività di monitoraggio e ripristino degli ecosistemi, sensibilizzazione ambientale e divulgazione scientifica con il coinvolgimento delle scuole, e valorizzazione del territorio.

Spiccano le 15 veleggiate che partiranno dai porti di Monte Circeo, Formia, Napoli, Agropoli, Sibari, Tropea, Crotone e Reggio Calabria, che coinvolgeranno le leghe navali e i circoli dei comuni limitrofi, oltre ai 25 appuntamenti dedicati al fitwalking, passeggiate naturalistiche e visite guidate.

I presenti

«Anche lo sport, l’arte, la cultura possono fare la differenza e dare una mano all’ambiente – ha detto Alessandro Botti, presidente di Ambiente Mare Italia – Lo scorso anno abbiamo coinvolto fattivamente centinaia di scuole e 65mila cittadini in azioni concrete in favore del nostro Pianeta –. La Settimana Verde è una festa nazionale dell’ambiente. Orgogliosi e felici della risposta dei cittadini che stanno partecipando numerosi». Testimonial d’eccezione il Maestro Beppe Vessicchio: «Attraverso l’arte abbiamo cercato di portare il nostro piccolo contributo per sensibilizzare anche le istituzioni riguardo l’argomento. Il mare è molto più di quello che consideriamo in una vita veloce e frenetica»