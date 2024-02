Fringe benefit, perché dal 2024 sono più generosi: la guida su quali sono (dentro anche bollette, affitto e mutuo)

Quest'anno ci sono importanti cambiamenti per quanto riguarda i fringe benefit, i voucher che le aziende possono concedere ai propri dipendenti per acquistare beni e servizi. Tra questi, un aumento della soglia di esenzione fiscale, che è passata da 258 euro ai 1.000 previsti con la legge di Bilancio 2024. In più, per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, la soglia raddoppia, arrivando così a 2.000 euro. Ma come funzionano questi contributi aziendali? Vanno richiesti oppure li concede autonomamente il datore di lavoro? Vediamolo insieme.

