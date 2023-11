Primo comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal nuovo prefetto Pinuccia Niglio

RIETI - Nel corso della mattinata odierna si è svolto presso la Prefettura di Rieti il primo Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Niglio, con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine, del Presidente della Provincia, del Sindaco del Comune di Rieti ed i Sindaci dei Comuni di Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella Salto e Varco Sabino.

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i dati sulla criminalità nel territorio provinciale con particolare riguardo al Comune capoluogo ed al territorio del comprensorio del Salto – Cicolano, recentemente interessato da alcuni furti in abitazione.

Dal confronto tra i dati dei primi dieci mesi del 2022 e del 2023 si registra una diminuzione del 2% del numero complessivo dei reati accertati nella provincia ed una diminuzione dell’8% nella città di Rieti.

In controtendenza solo i delitti contro il patrimonio per i quali si registra, nel totale, un lieve aumento dei furti, in abitazione e presso gli esercizi commerciali, nella zona Salto-Cicolana.

Tale incremento risulta tuttavia in linea con il trend nazionale che ha visto una leggera crescita dei delitti contro il patrimonio a seguito del venir meno delle restrizioni imposte nel periodo di pandemia.

In considerazione dei dati attenzionati, che non destano particolare preoccupazione, il Prefetto ha sottolineato l’importanza dell’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dalle Forze dell’Ordine per la prevenzione ed il contrasto alla criminalità.

È stato inoltre condiviso con i partecipanti la necessità, ove possibile, di implementare ed installare i sistemi di videosorveglianza al fine di aumentare il grado di sicurezza percepita dai Sindaci e dai loro cittadini.

Nella seconda parte dell’incontro è proseguita la discussione sulle iniziative del Comune di Rieti per le attività natalizie, affinchè l’organizzazione degli eventi si possa svolgere nel rispetto delle adeguate misure di safety e security.