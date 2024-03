Celebrazione del 150° anniversario della nascita di Luigi Einaudi: anche il Comitato Caprarola in Campidoglio

25 marzo 2024, il Comitato Caprarola per Luigi Einaudi si unirà alle celebrazioni nazionali per il 150° anniversario della nascita di Luigi Einaudi. L'evento si terrà nella prestigiosa Protomoteca del Campidoglio a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, segnando un momento di profonda riflessione storica e culturale.

Durante il suo mandato presidenziale (1948-1955), Luigi Einaudi stabilì una forte connessione con Caprarola, scegliendola come sua residenza estiva. La scelta della Palazzina del Piacere trasformò Caprarola in una sorta di estensione del Quirinale, dimora ufficiale del Presidente della Repubblica. La relazione speciale tra Einaudi, sua moglie Ida, e Caprarola è stata celebrata 60 anni dopo la sua elezione, attraverso l'evento "Luigi Einaudi: il Presidente a Caprarola", promosso dal Comitato Caprarola per Luigi Einaudi e patrocinato dalla Presidenza della Repubblica.

«La grande sensibilità e attenzione dimostrata dal Presidente e Donna Ida verso il patrimonio culturale e del paesaggio di Caprarola, fanno sì che Caprarola fu in quegli anni un esempio illuminato di governo del territorio» ha detto la Presidente del "Comitato Caprarola per Luigi Einaudi" la Prof.ssa Anna Paolelli. Tra gli interventi più significativi ci sono il piano regolatore di Luigi Piccinato, l'urbanista più influente dell'epoca, il restauro di Palazzo Farnese, e la realizzazione di infrastrutture civili fondamentali, come scuole, acquedotti, abitazioni, strade, ponti, un asilo nido, e un campo da calcio.

Il recente convegno tenutosi a Palazzo Farnese, intitolato "Luigi Einaudi: la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico", ha ulteriormente evidenziato l'impegno di Einaudi nella conservazione dell'ambiente.

L'evento, promosso dal Comitato Caprarola per Luigi Einaudi, si propone di far luce sul ruolo di Einaudi come precursore dei valori costituzionali legati alla tutela dell'ambiente, un tema di grande rilevanza nella contemporaneità.

Queste celebrazioni non solo commemorano una figura storica di spicco come Luigi Einaudi, ma sottolineano anche l'importanza di un approccio proattivo e rispettoso verso la gestione del territorio e la conservazione del patrimonio. Attraverso queste iniziative, Caprarola si conferma non solo come testimone privilegiato della vita e dell'operato di Einaudi, ma anche come esempio vivente dei suoi ideali di tutela e valorizzazione culturale e ambientale. Con l'imminente pubblicazione degli atti del convegno, si spera di diffondere ulteriormente queste tematiche, rendendo l'eredità di Einaudi e il suo legame con Caprarola fonte di ispirazione per le future generazioni.