Forano saluta i tifosi con una cinquina: 5-0 al Prima Porta e terzo posto. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Festeggia il Forano nell’ultima gara casalinga della stagione. Al “Renato Scarinci” i rossoblù battono 5-0 il Prima Porta Saxa Rubra e si confermano al terzo posto del girone D di Seconda categoria. Scatenato Giuliani, autore di una tripletta che lo porta a meno uno dal titolo di capocannoniere.

Il primo tempo

Partenza decisa dei padroni di casa che controllano il gioco e passano in vantaggio al 9’: conclusione da fuori area di Cerquetani ribattuta dalla difesa, sulla ribattuta Uduh a centro area si coordina e calcia sotto la traversa per l’1-0 foranese. Prima Porta cerca immediatamente il pareggio ma il tentativo di Filippo Zitti termina alto.

Al 16’ arriva il raddoppio: punizione da 25 metri toccata, Cerquetani serve Giuliani che calcia sul primo palo e beffa un intervento non impeccabile di Cerrocchi e Forano fa 2-0. I rossoblu sono padroni del campo e al 30’ arriva il terzo gol: azione insistita sulla destra, Bontempi penetra in area e serve Giuliani che da due passi deve solo accompagnare il pallone in rete per il 3-0. La squadra di mister Stefano Munzi non ha intenzione di fermarsi e cala il poker al 37’: azione personale di Volponi sulla destra che va all’uno contro uno, si porta il pallone sul piede preferito e calcia ad incrociare sotto la traversa per il 4-0 con cui si chiude il primo tempo.

La ripresa

Non cambia la musica nel secondo tempo. Al 51’ Giuliani, servito da Uduh, batte a rete, superando l’uscita del portiere ospite, e sigla la tripletta personale e il 5-0. Si fa vedere anche il Prima Porta al 55’ con il tiro da fuori di Farina messo in angolo da Farroni. Il portiere foranese si rende nuovamente protagonista cinque minuti dopo con un doppio intervento sulle conclusioni ravvicinate di Salmouni prima e Lacerenza poi. Al 65’ Forano resta in dieci dopo un battibecco in area al termine del quale il direttore di gara, che non fa prigionieri, estrae all’indirizzo di Tessicini il secondo cartellino giallo di giornata con il centrocampista rossoblu, entrato da poco, che esce comunque tra gli applausi dei suoi sostenitori. Forano anche in inferiorità numerica crea pericoli: al 70’ serpentina di Volponi che calcia forte di destro sfiorando la doppietta personale. Dieci minuti più tardi Giuliani, lanciato in contropiede da Bontempi, non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione. All’85’ infortunio grave al ginocchio per il portiere foranese Farroni che dopo un contrasto con un avversario deve essere sostituito: sarà necessario l’intervento del 118 a fine gara. Al 90’ altra chance in contropiede per Giuliani che non inquadra la porta con un pallonetto. Lo stesso Giuliani allo scadere colpisce il palo dopo un’azione personale sulla destra. Le tensioni maturate durante una partita, nonostante il largo punteggio, portano ad un finale nervoso sedato dai dirigenti delle due squadre.

Le dichiarazioni post-gara

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Ci tenevamo a chiudere bene nell’ultima gara casalinga della stagione. Una gara condotta senza patemi dall’inizio alla fine, la squadra ha dimostrato di essere cresciuta e sono molto contento per i ragazzi. Chiudiamo il campionato al terzo posto, siamo imbattuti dalla seconda giornata di ritorno e volevamo mantenere aperta questa striscia per noi molto importante»

Il tabellino

Forano: Farroni (87’ Mancinelli), Magrini, Liguori (46’ Angeloni), Antonini D., Quintaie, Trippetta (57’ Petrucci), Volponi (75’ Pinto), Cerquetani (54’ Tessicini), Giuliani, Uduh, Bontempi. A disp. Di Paolo, Antonini G., Kouassi. All. Munzi

Prima Porta Saxa Rubra: Cerrocchi, Carroccia, D’Amato, Cunsolo, Lacerenza (70’ Carlino), Zitti F. (46’ Farina), Quacquarelli, Mechelli, Zitti E. (46’ Ucciardo), Bonanni (78’ D’Amico), Araujo (54’ Samouni). A disp. Tuzi. All. Frezza

Arbitro: Manuel Maria Di Martino di Roma 1

Marcatori: 9’ Uduh, 16’, 30’ e 51’ Giuliani, 37’ Volponi

Note: espulso al 65’ Tessicini (F) per doppia ammonizione, ammoniti: Antonini D., Bontempi, Angeloni (F), Araujo, Lacerenza, Mechelli (P); angoli 1-6