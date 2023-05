Rieti, passaggi a livello in tilt: traffico in città

RIETI - Traffico in tilt e circolazione letteralmente paralizzata questa mattina a causa del lunghissimo tempo di chiusura dei passaggi a livello cittadini prima delle 8. Almeno di 15 minuti questa mattina il tempo di attesa che si è registrato a causa della prolungata chiusura. Circostanza che - nell’orario di punta per gli spostamenti casa-lavoro, per chi deve timbrare il cartellino o accompagnare i figli a scuola - ha in pochi minuti creato code e attese interminabili. A Piazza Tevere, in alcuni tratti della Terminillese, dove lo spazio lo consentiva, sono stati numerosi gli automobilisti che hanno fatto inversione o dietro-front per cercare una viabilità alternativa.

Manovre non senza rischi per la circolazione e momenti di vero e proprio caos tra autovetture in coda e chi cercava di svincolarsi dall'imbottigliamento. Per non parlare di via Porrara dove si è attestato un interminabile imbottigliamento – causa la chiusura del passaggio a livello di via Ricci - che ha addirittura creato rallentamenti fino a viale Maraini. Venerdì scorso, un episodio analogo, aveva creato la stessa situazione con le sbarre del passaggio a livello chiuso nonostante il treno fosse già transitato e di nuovo caos-viabilità.