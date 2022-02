Civita Castellana, furgone resta bloccato tra le sbarre del passaggio a livello di via della Repubblica

Brutti scherzi da traffico. Un furgone è rimasto bloccato tra le sbarre del passaggio a livello della ferrovia Roma-Civita-Viterbo, in mezzo ai binari. Il mezzo stava attraversando via della Repubblica, a Civita Castellana.

L'incoveniente, a quando sembra, è stato causato dalla fila di auto in transito al momento in cui si sono abbassate le sbarre. Il conducente del mezzo non è riuscito a trovare una via di fuga, essendo bloccato dai mezzi davanti. E anche l'altra parte carreggiata era occupata dalle auto che provenivano nel senso di marcia contrario.

Per questo il furgone è rimasto "parcheggiato" sui binari, mentre è stato bloccato immediatamente il treno in transito per sicurezza.