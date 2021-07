Rieti, ancora un passaggio a livello chiuso in città in serata

Venerdì 16 Luglio 2021, 22:18 - Ultimo aggiornamento: 22:51

RIETI - Ancora passaggio a livello bloccato in viale Maraini. Traffico bloccato e treno fermo prima dell'attraversamento del tratto stradale. Segnali semaforici sul rosso, tre sbarre abbassate e una rimasta alzata. Passaggio a livello in tilt in viale Maraini e a rischio sicurezza per pedoni e automobilisti anche se in via precauzionale il convoglio ferroviario si è arrestato prima di iniziare l'attraversamento nel tratto interessato dall'arteria urbana. Al momento si attende l'intervento del personale tecnico per il ripristino della funzionalità meccanica del passaggio a livello. Analoga problematica si era riscontrata anche nella mattinata odierna con disagi per la viabilità fino all'intervento del personale addetto. Sul posto è intervenuta la polizia.