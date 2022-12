Incidente Alessandria, chi sono le vittime: il "presidente" Lorenzo, l'amante delle discoteche Denise e il calciatore

Salgono a 4 le vittime dell'incidente avvenuto alla periferia di Alessandria, nelle prime ore di questa mattina. Arrivato in ospedale già in gravi condizioni, non ce l'ha fatta Vincenzo Parisi, 21 anni, uno dei 4 feriti. Restano ricoverati il conducente e altri due passeggeri che viaggiavano sulla Peugeot 807. Le altre tre vittime - di 33, 29 e 15 anni - erano tutte a bordo dell'auto che viaggiava sulla provinciale 244 e, poco dopo non essersi fermata all'alt dei carabinieri, è finita fuori strada. Il conducente è un italiano di 22 anni nato da genitori di origine marocchina. C'è l'ipotesi che il gruppo di amici avesse partecipato ai festeggiamenti per la qualificazione del Marocco alla semifinale dei Mondiali di calcio in Qatar.

Incidente Alessandria, le vittime

Si chiamano Lorenzo Pantuosco (23 anni), Vincenzo Parisi (21 anni), Denise Maspi (15 anni), e Lorenzo Vanchieri (21 anni) le vittime dell'incidente ad Alessandria.

Lorenzo Pantuosco

Si faceva chiamare "il pres" per "presidente" Lorenzo Pantuosco, perché era a capo di una piccola società di calcio Pizzerie Riunite-la Dolce Vito, promossa in Terza Categoria. Dal profilo Instagram si intuisce che aveva un'attività di famiglia, come ripotato nella bio, la pasticceria "la Dolce Vito", che si trova a Spinetta Marengo. Il ragazzo la gestiva insieme ai suoi genitori. L'Alessandria Calcio, vicina a Lorenzo e alla sua squadra, ha scritto in un postpost: "L'Alessandria Calcio si stringe forte a Mary e Vito Pantuosco piangendo la tragica e prematura scomparsa del loro caro Lorenzo, ricordandone la gentilezza e la passione per i colori Grigi ereditate dal padre Vito".

Denise Maspi

Nelle storie in evidenza sul suo profilo Instagram si intuisce la sua passione per le discoteche. Denise Maspi, 15 anni, aveva una vera e propria passione per le serate con gli amici. Tante le foto, soprattutto i selfie, con le amiche in abiti succinti.

Lorenzo Vanchieri

Lorenzo Vanchieri aveva 21 anni. La passione per la Juventus, come si può evincere dalle foto che sono presenti sul suo profilo Facebook, ma anche per le macchine e per le moto. Il calcio lo ha accompagnato sempre nella sua vita: un'immagine lo ritrae mentre calcia verso la porta durante una partita delle giovanili.