Rieti, chiusura prolungata del passaggio a livello: traffico in tilt in viale Maraini

Mercoledì 3 Novembre 2021, 11:22

RIETI - Traffico in tilt in questi minuti a viale Maraini, dove le auto sono ferme in coda da almeno venti minuti in attesa della riapertura delle sbarre, dopo il passaggio di due littorine.



Una sosta forzata che sta causando forti momenti di nervosismo, con continui colpi di clacson e persone fuori dalle auto, mentre qualcuno ha costeggiato la ferrovia lungo la strada esterna per capire se il treno fosse fermo sulle rotaie.