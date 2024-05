Martedì 7 Maggio 2024, 00:10

RIETI - A Rieti e al Terminillo, la nuova mappa dei parcheggi predisposta dal Comune di Rieti potrebbe entrare in funzione tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno di quest’anno. Compiendo un rapido e sommario calcolo, è il tempo di attesa che separa cittadini, commercianti e visitatori dall’entrata in vigore dei nuovi stalli a pagamento e gratuiti predisposti da Palazzo di Città tra il centro storico, l’area del tribunale, il Borgo, viale Canali, viale Morroni, piazza Marconi, viale Maraini, i due centri commerciali “Perseo” e “Futura” e la frazione di Pian de’ Valli.

Il punto di partenza è l’approvazione della delibera di giunta che darà il via libera al nuovo piano dei parcheggi e al bando di gara per assegnare la loro gestione all’azienda aggiudicatrice. Nell’intervista a Il Messaggero, l’assessore all’Urbanistica, Giovanni Rositani, garantisce che la delibera è ormai pronta per approdare in giunta: un passaggio che potrebbe già svolgersi entro questa settimana e che, a quel punto, aprirà la strada alla messa a gara degli stalli di sosta. Trattandosi di un bando di portata europea, come previsto dalla legge, i tempi di attesa per conoscere il nome dell’azienda che gestirà i parcheggi a Rieti e al Terminillo non saranno inferiori a 4-5 mesi, spostando l’entrata in funzione dei nuovi stalli di sosta almeno per la fine dell’autunno. Un lasso di tempo in cui - dal primo luglio - prenderanno il via anche i cantieri che, in via Cintia e via Terenzio Varrone, riqualificheranno il manto stradale ed elimineranno i parcheggi esistenti, ampliando gli spazi pedonali. Nelle intenzioni del Comune, la prima assegnazione dei nuovi parcheggi dovrebbe durare fino al primo gennaio 2028, quando scadrà la convenzione con Saba per la gestione degli spazi del Borgo e del parcheggio coperto di piazza Cavour e Oberdan: a quel punto, un nuovo bando di gara potrebbe unificare l’intera gestione dei parcheggi a Rieti e al Terminillo.

Assessore Giovanni Rositani, a che punto è il bando di gara per l’assegnazione della gestione dei parcheggi? Quando verrà presentato pubblicamente il nuovo piano? Quando entrerà in vigore?

«È stata predisposta la delibera di giunta che individua i parcheggi a pagamento e quelli liberi. Questa delibera, una volta approvata, fornirà anche le indicazioni sull’eventuale bando di gara».

A Rieti, quali saranno le fasce orarie in cui entreranno in funzione i parcheggi a pagamento?

«L’indirizzo è che le fasce orarie garantiranno la fruizione gratuita di tutti gli stalli nelle ore del pranzo e dalla cena fino alla mattina seguente, garantendo così le esigenze dei residenti e quelle degli operatori commerciali».

Sono già state definite, in linea di massima, tariffe, limitazioni e agevolazioni per chi usufruirà dei parcheggi?

«Questo potrà essere definito soltanto dopo aver ottenuto le risposte al bando di gara, che potrebbe prevedere delle misure migliorative».

Rispetto al piano di fattibilità commissionato dal Comune, Ascom Confcommercio Lazio Nord chiede che vengano apportate diverse modifiche. Tra queste, l’istituzione di oasi a pagamento in via dei Mirti e via dei Tigli: contestualmente, in via dei Tigli, Ascom chiede anche il ripristino dei parcheggi a spina di pesce. Il Comune come intende muoversi rispetto alle richieste avanzate dall’associazione dei commercianti?

«Abbiamo svolto un grande lavoro di studio prima, e di concertazione e confronto dopo, insieme alle associazioni dei commercianti e dei residenti, valutando e dove possibile accogliendo le istanze presentate, come ad esempio quella di ripristinare i parcheggi a spina di pesce in via dei Tigli, garantendo comunque passi carrabili e accessi e aumentando di circa 20 unità il numero di stalli.

Ascom chiede inoltre l’istituzione di due nuove aree parcheggio all’interno dell’ex carcere di Santa Scolastica in via Terenzio Varrone e in una porzione dell’area occupata dalla caserma Verdirosi.

«Per quanto riguarda l’area dell’ex carcere di Santa Scolastica, stiamo predisponendo la delibera da sottoporre in commissione e al consiglio comunale per l’approvazione del progetto di recupero che sarà effettuato dal Demanio, proprietario dell’edificio: a quel punto, sarà possibile immaginare al suo interno un’area di sosta. Più complessa è invece la questione della caserma Verdirosi, ancora in funzione e nella disponibilità del Ministero della Difesa. Intanto però, a fine maggio, secondo le indicazioni della ditta appaltatrice, l’area ora di cantiere nel quartiere di San Francesco dovrebbe essere liberata: pertanto, siamo in interlocuzione con la Provincia per destinarla a zona parcheggio».

Al Terminillo, quali saranno i giorni e le fasce orarie nei quali entreranno in funzione i parcheggi a pagamento?

«Per il Terminillo, è stato ipotizzato il pagamento dei parcheggi durante i fine settimana e nei festivi, lasciandoli liberi nelle altre giornate».