Lunedì 27 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Ammonta a quasi 3 milioni di euro - per la precisione 2 milioni e 700 mila euro - il finanziamento stanziato dal ministero della Cultura per l’adeguamento sismico e la messa in sicurezza di alcune tra le principali chiese della provincia. Il finanziamento, della cui erogazione ha dato notizia la diocesi Sabina-Poggio Mirteto, rientra nella pianificazione del Pnrr e coinvolgerà alcuni tra i più importanti edifici di culto del territorio. Una serie di interventi per riqualificare e valorizzare alcuni tra gli edifici religiosi più rappresentativi della Sabina, che di questa porzione di Centro Italia sono testimoni e custodi di storia, e che sono anche luoghi di conservazione di importanti testimonianze artistiche.

Nel dettaglio, l’intervento riguarderà l’adeguamento sismico della chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Casperia (200 mila euro), della Concattedrale di San Liberatore, a Magliano Sabina (545 mila euro), dell’antica cattedrale di Santa Maria in Vescovio, tra Tarano e Collevecchio (525 mila euro). L’auspicio del ministero della Cultura, e in primis del ministro, Gennaro Sangiuliano, è che questo stanziamento non solo permetta di mettere in sicurezza il patrimonio di fede e artistico della Sabina, ma che sia l’occasione di uno sviluppo socio-economico del territorio stesso.

Nel ringraziare il ministro Sangiuliano e i due parlamentari del territorio che hanno dato il loro contributo per l’erogazione del finanziamento (i deputati di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, per la Provincia di Rieti, e Alessandro Palombi, per la Provincia di Roma, il vescovo della Diocesi Sabina-Poggio Mirteto, Monsignor Ernesto Mandara, ha ricordato come «in tutti gli anni del mio ministero episcopale, e in particolare in questi ultimi anni trascorsi in Sabina, sono sempre stato colpito dal legame inscindibile che lega l’edificio “chiesa” con la comunità che ad esso fa riferimento. Una comunità locale e cristiana che trasforma quegli stessi edifici in una comunità viva a tutela della memoria e dell’identità dei luoghi e delle persone».

Il sisma del 2016. Nei tragici mesi degli eventi sismici che tra il 2016 e il 2017 hanno messo in ginocchio il Centro Italia, anche il patrimonio degli edifici religiosi e di culto della provincia di Rieti ha pagato un prezzo altissimo. Oltre alle chiese distrutte o pesantemente danneggiate di Amatrice e Accumoli, a quelle sfregiate di Cittareale, Posta, Borbona, Leonessa, fino ad arrivare alla stessa Rieti capoluogo, i danni del terremoto si sono fatti sentire anche in Bassa Sabina, dove alcuni edifici religiosi da Cantalupo a Fara Sabina hanno risentito delle scosse senza fine, obbligando le varie amministrazioni religiose sui territori, le curie, le Diocesi, finanche il Vaticano stesso, ad avviare un piano di ricostruzione e riqualificazione di numerose strutture.