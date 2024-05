Martedì 28 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Lite tra giovanissimi dopo una serata in discoteca, un 16enne di Civita Castellana resta ferito da una coltellata. È stato un sabato notte particolarmente agitato a Civita Castellana, comune viterbese a pochi chilometri dalla provincia reatina. Nella piccola cittadina della Tuscia, tra sabato 25 maggio e domenica 26, due gruppi di giovanissimi avrebbero avuto un’accesa discussione finita nel sangue.

Ad avere la peggio un 16enne di Civita Castellana che è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Andosilla con una ferita all’addome, causata da una coltellata. L’arrivo nell’ospedale civitonico ha fatto subito scattare le indagini dei carabinieri della locale compagnia, che si sono immediatamente messi in moto per chiarire cosa fosse accaduto.

I fatti. In base a una primissima ricostruzione, sembrerebbe che due gruppi di giovani, uno di Civita Castellana e l’altro proveniente da Poggio Mirteto avrebbero avuto dei dissapori durante la serata trascorsa in una nota discoteca a Civita Castellana. I due gruppi dalle parole però sarebbero ben presto passati alle mani. E uno dei ragazzi della provincia di Rieti avrebbe estratto un coltellino dalla tasca e ferito il 16enne. La vittima è stata soccorsa e medicata in ospedale, ma fortunatamente non è in gravi condizioni.

Le indagini. Sul fatto stanno facendo luce i carabinieri della compagnia di Civuta Casteallana che hanno già acquisito le immagini della videosorveglianza del locale da ballo, sia interne che esterne, dove sarebbero stati immortalati tutti i giovani coinvolti. Non solo, i militari avrebbero già ascoltato diversi testimoni. Oltre, ovviamente alla giovane vittima, che in un primo momento, forse per paura di serie conseguenze, avrebbe cercato di sminuire l’accaduto, fornendo ai sanitari dell’Andosilla una versione lontana dalla realtà. Versione che però è durata solo pochi minuti, visto che i carabinieri avevano già un’idea chiara del susseguirsi degli eventi. A fornire una versione dell’accaduto anche il gestore della discoteca di Civita Castellana.

La versione. «Siamo assolutamente estranei ai fatti - ha spiegato anche sui social - la sicurezza è subito intervenuta per placare la situazione e abbiamo effettuato un primo soccorso al ragazzo. Chiamato i carabinieri e il 118 come da protocollo». I carabinieri grazie alle immagini della sicurezza e ai testimoni presenti alla lite potrebbero aver già identificato tutti i protagonisti della movimentata serata. Per molti di loro la Procura di Viterbo, una volta acquisita la notizia di reato dei carabinieri, potrebbe aprire un fascicolo per rissa e lesioni. Tutto da chiarire invece il motivo della discussione. La vittima, il minore di Civita Castellana, dopo la nottata passata al pronto soccorso a farsi medicare e ricucire la ferita è stato dimesso e non sarebbe in gravi condizioni. Il gruppo di Poggio Mirteto, tra il quale anche il ragazzo che ha sferrato la coltellata, sarebbe invece stato raggiunti già nella giornata di ieri da una convocazione in caserma da parte dei carabinieri per chiarire quanto realmente accaduto.