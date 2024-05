Lunedì 27 Maggio 2024, 18:37

RIETI - “L’intreccio tra Agricoltura e Cultura”. E' intorno a questo tema che hanno ruotato gli interventi della conferenza organizzata all’interno del programma della XXII edizione della Fiera di Farfa, a Fara Sabina. Durante l’incontro saranno cinque i relatori si sono alternati su come l'agricoltura e la cultura siano due elementi fondamentali che si intrecciano in modi profondi e significativi: Davide Granieri, presidente Coldiretti Lazio; Massimo Iacobini, presidente Rete tra imprese della Sabina; Marco Gianni, coordinatore Biodistretto Sabino e della Via di Francesco; Riccardo Maria Mazzoni, professore e agronomo; Pierluigi Capone, direttore Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa. A moderare l’incontro Luigi Gabriele, presidente dell’Associazione Consumerismo. Oltre a soddisfare le esigenze alimentari di una società, l'agricoltura ha plasmato le tradizioni, i valori e l'identità di comunità e popoli in tutto il mondo. In questo argomento, si esploreranno il legame intrinseco tra agricoltura e cultura, evidenziando come la pratica agricola influenzi e sia influenzata dalle tradizioni culturali. L'agricoltura non è solo una fonte di sostentamento, ma anche una custode delle tradizioni culturali. Molte comunità agricole mantengono pratiche tramandate di generazione in generazione, che riflettono la storia, le credenze e le tradizioni della loro cultura. I campi coltivati, i vigneti terrazzati e i frutteti fanno parte del patrimonio visivo di molte comunità, influenzando l'architettura locale, la pittura, la letteratura e persino le feste popolari. Il paesaggio agricolo diventa quindi un elemento essenziale della cultura di una regione, riflettendo le sue tradizioni e la sua identità. Gli alimenti coltivati localmente e le tradizioni culinarie sono parte integrante dell'identità culturale di una comunità. I piatti tradizionali spesso raccontano storie di storia, migrazioni, influenze culturali e relazioni sociali, diventando simboli di identità e appartenenza per le comunità. Coltivare tradizioni agricole significa quindi non solo nutrire i corpi, ma anche preservare e celebrare l'eredità culturale di una comunità. Ad aprire l’incontro, la presidente della Provincia e sindaco di Fara in Sabina Roberta Cuneo. Presente anche onorevole Alessandro Palombi, in qualità di delegato del Ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida.