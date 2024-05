Israele, intercettati due droni sopra Eilat nel Mar Rosso

La difesa aerea israeliana ha intercettato due droni sopra la città di Eilat sul Mar Rosso. L'attacco è stato rivendicato dalla 'Resistenza Islamica in Iraq', una milizia supportata dall'Iran che in un comunicato definisce l'azione come "un sostegno ai palestinesi di Gaza". (LaPresse)