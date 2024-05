Soccorso estremo a Punta Venezia: cane precipita da 3000 metri, escursionista in crisi di panico

Dramma a Punta Venezia, in Piemonte. Un cane precipita da 3000 metri e un escursionista ha una crisi di panico. Interviene il soccorso alpino per un salvataggio estremo in alta quota.