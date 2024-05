Castel Sant'Angelo, zuffa tra cani: momenti di paura, animali feriti

RIETI - Paura Castel Sant’Angelo per una violenta zuffa tra due cani che si sono azzannati a vicenda in strada, riportando lesioni e profonde ferite lacero-contuse. L’incontro accidentale tra i due animali, uno di razza pitbull e l’altro un pastore tedesco ha fatto scattare una violenta zuffa in via Alighieri, tra il panico e le urla della proprietaria di uno dei due cani. I due animali si sono affrontati e azzannati causandosi reciprocamente copiose perdite di sangue e ferite. Quando sono stati separati, non senza difficoltà, stremati e gravemente feriti, sono stati trasportati dal veterinario per essere medicati e ricuciti. Sul luogo dell'evento è stato poi richiesto l'intervento dei carabinieri-forestali.

