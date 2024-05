Rieti, un cinghiale transita nel tratto cittadino del fiume Velino

RIETI - E’ stato davvero un insolito cliente, nell’orario dell’aperitivo, il cinghiale che è sfilato a nuoto nelle acque del fiume Velino sotto gli occhi di tanti avventori che, poco prima delle 20, stavano consumando un aperitivo nei locali presenti nel lungo Velino, in zona Ponte romano. L’ungulato, per niente in panne o in difficoltà, è stato notato in acqua, al centro del fiume, mentre – a favor di corrente – scivolava via ad una discreta velocità mostrando, tra l’altro, una certa abilità nella navigazione. Subito sono scattati video e fotografie che hanno immortalato quell’insolita presenza ben lontana dalle abituali papere che stazionano presso il ponte romano. Il cinghiale ha proseguito poi la sua nuotata a testa alta ma non è stato visto il luogo dell’approdo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA