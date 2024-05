Martedì 28 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno, sono 45 i Comuni reatini al voto per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i consigli comunali. Sfide con due o più liste, tranne che in 5 Comuni: Concerviano, Mompeo, Roccantica, Stimigliano e Toffia, paesi nei quali è stata presentata una sola lista e dove i primi cittadini uscenti si sono tutti ricandidati.

Lo scenario. A Concerviano (280 abitanti), Pierluigi Buzzi tenta il terzo mandato consecutivo, il quinto dal lontano 1999 quando fu eletto la prima volta. A Mompeo (520 abitanti), Michela Cortegiani cerca il secondo mandato consecutivo così come Alberto Sciarra a Roccantica (540 abitanti). Franco Gilardi, a Stimigliano (2.200 abitanti), è in corsa per il quarto mandato consecutivo e Danilo Pezzotti a Toffia (1.080 abitanti) per il secondo mandato di fila. Con una sola lista presentata, lo scoglio da superare per essere eletti (sindaco e consiglieri) si chiama quorum. Anzi i quorum da raggiungere affinché le elezioni siano valide saranno due: strutturale e funzionale. Nel primo caso, bisognerà raggiungere il 40% dei votanti tra gli aventi diritto (la percentuale che prima era del 50% è stata abbassata per i Comuni sotto i 15mila abitanti da un paio d’anni) mentre il secondo quorum è quello di aver riportato un numero non inferiore al 50% dei voti validi.

I candidati. Ecco in ordine alfabetico Comuni e liste dei candidati sindaco e consiglieri.

Concerviano. Lista “Tre Spighe”, candidato sindaco: Pierluigi Buzzi. Candidati consiglieri: Romano Augieri, Marcello Chiarinelli, Santino De Santis, Andrea Fornara, Cristian Giampietri, Vincenzino Pezzotti, Sabatino Rossi, Matteo Zannelli.

Mompeo. Lista “Vivi Mompeo”, candidato sindaco: Michela Cortegiani. Candidati consiglieri: Alessio Collepiccolo, Domenico De Angelis, Maria Angela Falà. Azzurra Fiori, Franco Fiori, Enrico Massari, Luca Quondamstefano, Oreste Siciliani, Stefania Tiburzi, Antonello Tosoni.

Roccantica. Lista “Per Roccantica”, candidato sindaco: Alberto Sciarra. Candidati consiglieri: Sara Bottachiari, Nella Caporali, Dora Capulli, Giancarlo Cati, Carlo Manfrè, Marta Martinelli, Laura Moretti, Andrea Pisaneschi, Angelo Romani, Marina Sabatini.

Stimigliano. Lista "Progetto Civico", candidato sindaco: Franco Gilardi. Candidati consiglieri: Fabio Bischetti, Daniele Cerquetani, Cinzia Corsi, Ilario Di Loreto, Claudio Gerini, Simone Latella, Paola Montali, Angelo Pace, Simone Pellegrini, Danilo Pezza.

Toffia. Lista “Uniti per Toffia”, candidato sindaco: Danilo Pezzotti. Candidati consiglieri: Maurizio Blasi, Maurizio Campanelli, Ettore Di Cristina, Asia Ferretti, Caterina Grio, Fabrizio Marchesani, Massimo Mascaro, Leonardo Paolocci, Veronica Rossetti, Claudia Zonetti.