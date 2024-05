Malamovida, altre due risse in centro: ventunenne finisce al pronto soccorso

PERUGIA - Movida violenta: in centro storico si sono registrati altri due episodi di violenza nel week end appena terminato.

L’ultimo in ordine di tempo è quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Un ragazzo di ventuno anni è arrivato dopo le due del mattino in pronto soccorso raccontando di essere stato aggredito da una persona sconosciuta. Insomma, quella che a tutti gli effetti sembra essere stata una scazzottata all’esterno di un locale avvenuta evidentemente per motivi legati a una parola di troppo o qualche occhiataccia. Il fatto è avvenuto in piazza IV Novembre, con il ragazzo che se l’è cavata con qualche giorno di prognosi.

A quanto si apprende, altre botte si erano registrate 24 ore prima e dunque nella notte tra venerdì e sabato sempre in pieno centro storico. In questo caso, la tensione avrebbe visto coinvolti due gruppi di ragazzi che si sarebbero affrontati dopo qualche parola di troppo. Pochi secondi di tensione, ma sufficienti a rovinare la serata a chi stava invece gustando un ultimo drink prima di tornare a casa.

Con l’arrivo della bella stagione l’acropoli torna ad essere di nuovo meta privilegiata della movida cittadina, con le strade a riempirsi ma anche con il moltiplicarsi di eccessi e situazioni di disagio per chi in centro ci vive o magari soggiorna per qualche giorno.

Recentemente sono stati denunciati dai carabinieri sette ragazzi, tra cui tre minori, considerati responsabili dei danneggiamenti delle auto in sosta tra Porta Sole e via Bartolo, oltre a due furti e a vari episodi di imbrattamento denunciati dai residenti.

Che inevitabilmente tornano a temere nottate svegli, specie nel fine settimana, come avvenuto negli anni passati.

Chi vive nella zona di Porta Sole chiede così che le forze dell’ordine possano estendere il più possibile i controlli anche lungo le zone più nascoste e meno frequentate dell’acropoli.