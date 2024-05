Lunedì 27 Maggio 2024, 17:25

RIETI - Nella mattinata odierna la squadra dei Vigili del fuoco del presidio diurno di Amatrice è intervenuta all’interno di un cantiere sito nella frazione di San Cipriano per il soccorso ed il recupero di un operaio a seguito di infortunio. Essendo il lavoratore impossibilitato a muoversi autonomamente, si è reso necessario il recupero con l’applicazione di tecniche Saf (Speleo, alpino, fluviali). L’uomo, una volta raggiunto dai Vigili del fuoco sulla platea in cemento armato, è stato messo in sicurezza su tavola spinale e, tramite manovra Saf di risalita su corda, riportato al piano di calpestio dove è stato preso in carico dai sanitari del 118. Sul posto presente anche il personale dell’Arma dei carabinieri.