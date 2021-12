Panathlon Club Rieti, bando per borsa di studio per meriti sportivi e scolastici

RIETI - Il Panathlon Club Rieti istituisce una Borsa di studio per i giovani studenti che vuole essere sia una gratificazione per i risultati raggiunti, sia un incentivo per un maggiore impegno nello studio e nello sport.

La borsa di studio è riservata ad un/una alunno/a che ha completato il ciclo della Scuola di Primo e Secondo Grado e che nell'anno scolastico 2020 ÷ 2021 si sia distinto/a per profitto nello studio e bravura nello sport a livello agonistico.

L'importo della borsa di studio è di:

• 300 euro per l'alunno/a della Scuola secondaria di Primo Grado;

• 500 euro per l'alunno/a della Scuola secondario di Secondo Grado.

La domanda di partecipazione, dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte, pena l'esclusione, entro e non oltre il 31 gennaio 2022.

La domanda deve essere controfirmata dall’insegnate di Educazione Motoria.

Il bando ed il modulo della domanda può essere richiesta all’indirizzo del Panathlon Club di Rieti: rieti@panathlon.net o presso le Segreterie di tutti gli Istituti scolastici della Provincia di Rieti.