Papa Ormisda e studenti meritevoli, la Banca Popolare del Frusinate vicina ai talenti tra passato e futuro

Tra passato e futuro Una terra in grado di esprimere grandi talenti è il titolo dell'iniziativa tenutasi domenica 27 febbraio presso l'auditorium diocesano San Paolo Apostolo, a Frosinone. Un momento per riflettere sui talenti del passato e del presente ma anche una giornata di confronto per parlare di unità in un momento in cui drammaticamente la guerra è tornata a tormentare l'Europa.

Si è aperta con un minuto di silenzio la manifestazione curata dalla Banca Popolare del Frusinate, la prima in presenza a due anni esatti dall'inizio della pandemia e che ha visto il pomeriggio dividersi in due momenti differenti. Il primo per una riflessione su papa Ormisda, con la presentazione del volume dato alle stampe dalla Banca Popolare del Frusinate dal titolo Ormisda, Uomo di unità, a cura del prof. Umberto Caperna, ed il secondo con la consegna delle borse di studio ai soci e ai figli dei soci di BPF. Premiati i ragazzi per l'annualità 2020 e per il 2021, per un appuntamento oramai tradizionale per l'istituto di credito, che negli ultimi anni ne ha consegnate oltre ottocento.

Presenti il professor Caperna, il vescovo diocesano Ambrogio Spreafico, il professor Francesco Tedeschi, della Pontificia Università Urbaniana e, in videocollegamento da Milano il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, frusinate di nascita. Il saluto iniziale è stato affidato al presidente di BPF Domenico Polselli, al prefetto di Frosinone Ernesto Liguori e al sindaco del capoluogo, Nicola Ottaviani.

«In un momento come quello attuale presentiamo un libro su un pontefice, Ormisda, che è stato artefice dell'unità della Chiesa ed il cui insegnamento è oggi più che mai attuale», ha detto Polselli, sottolineando l'accostamento tra talenti e confermando l'idea di valorizzare le eccellenze del passato e quelle del presente.

«Il valore dell'unità richiamata da Ormisda, soprattutto in questi giorni, va recuperato, sperando che prevalga il dialogo sulle divisioni», ha tra l'altro sottolineato il prefetto Liguori, mentre il sindaco di Frosinone ha richiamato al libro di Ormisda, santo patrono del capoluogo, come un tassello importante per la riscoperta della nostra identità.

«Cercheremo di condividerlo nelle scuole», ha aggiunto Nicola Ottaviani. Prima di procedere alla consegna delle borse di studio, l'amministratore Delegato della Banca Popolare del Frusinate Rinaldo Scaccia, ha voluto sottolineare come di questa nostra storia, di questa cultura, di questi nostri giovani la Banca è profondamente orgogliosa.

Questi gli studenti che hanno ottenuto i premi:

Licenza media

2020

Bracaglia Giorgia, Bruni Benedetta, Gesuale Manuel, Giannetti Giacomo, Guglielmi Leonardo, Iafrate Andrea, Mariniello Samuele, Mascetti Gaia, Ranaldi Edoardo, Sinisi Filippo

2021

Caprini Maria, Cataldi Michela, Fanella Alessandro, Fini Francesca, Foglia Ludovica, Lucarelli Julia, Mascetti Gabriele, Stirpe Francesco, Testa Ginevra, Testa Riccardo, Tozzi Vincenzo.

Promozione alla classe superiore nella Scuola secondaria di 2° Grado

2020

Bruni Benedetta, Bruni Filippo Maria, Capogna Piergiorgio, Cocco Simone, Crecco Elisa, Fabrizi Francesca, Fabrizi Lorenzo, Fabrizi Stefano, Fabrizi Tommaso, Fanfarillo Leonardo, Floridi Doria Pamphilj Irene, Gesuale Andrea, Giannetti Tommaso, Giusti Andrea, Margagnoni Giulia, Milani Giampiero, Mizzoni Maddalena, Moriconi Aurora, Palladino Fausto, Panfili Noce Flavia, Pomente Giulia Mariapia, Ranaldi Ludovica, Rufa Riccardo, Sordi Alberto Maria, Sordi Ginevra

2021

Bracaglia Giorgia, Bruni Benedetta, Bruni Filippo Maria, Capogna Piergiorgio, Cocco Simone, Fabrizi Francesca, Fabrizi Stefano, Fabrizi Tommaso, Fanella Giulia, Fanfarillo Leonardo, Ferrante Carrante Paola, Floridi Doria Pamphilj Irene, Margagnoni Giulia, Margagnoni Matteo, Mariniello Samuele, Mascetti Gaia, Milani Giampiero, Mizzoni Maddalena, Moriconi Aurora, Palladino Fausto, Petitti Clara, Pomente Giulia Mariapia, Ranaldi Ludovica, Sordi Alberto Maria, Sordi Ginevra, Tozzi Maria Sole, Troncone Francesca.

Diploma Scuola secondaria di 2° Grado

2020

Fiorillo Francesca, Floridi Doria Panphilj Orietta, Martelluzzi Francesco, Panfili Noce Giacomo, Picchi Francesca Romana, Polletta Martina, Stirpe Giulia, Treglia Isabella

2021

Calabrese Francesco, Desiato Sofia, Fabrizi Lorenzo, Fanfarillo Alessandro, Ferrante Carrante Paola, Gesuale Andrea, Giusti Andrea, Ruggiero Emanuele.

Laurea Triennale

2020

Cataldi Matteo (Ingegneria Delle Comunicazioni), Colagiovanni Silvia Scienze Politiche E Relazioni Internazionali), Crescenzi Giorgia (Igiene Dentale), De Marco Bernardo Servizi Giuridici Per Organizzazioni Pubbliche E Dello Sport), D'ercole Martina (Biotecnologie), Fiorillo Matteo (Fisica), Giorgi Gabriele (Lettere), Malizia Francesco (Scienze Matematiche), Moriconi Valeria (Biotecnologie), Palladino Mario Progettazione Dell'architettura), Palombi Valeria (Chimica), Ritarossi Chiara (Scienze Biologiche), Rossi Debora (Scienze Motorie Sportive), Rossini Asia (Infiemieristica), Tomaselli Enrico (Scienze Dell'educazione)

2021

Ferrante Carrante Gigliola (Mediatore Linguistico), Marcelli Claudia (Ingegneria Biomedica), Panunzi Giulia (Economia E Gestione Aziendale), Tagliaferi Davide (Ingegneria Industriale), Tagliaferri Francesco (Ingegneria Industriale), Venditti Riccardo (Architettura).

Laurea Magistrale

2020

Cocco Michela (Scienze Infiermieristiche), Cosenza Chiara (Psicologia), Gabriele Marzia (Landscape Architecture), Gargano Marco (Biologia Evoluzionistica, Ecologie E Antropologia), Iannarilli Pierpaolo (Scienze Delle Amministrazioni E Delle Politiche Pubbliche), Isabelli Martina (Ingegneria Gestionale), Magnapera Claudia (Global Economy And Business), Mascetti Alessia (Amministrazione Finanza E Controllo), Piergiorgio Cortina (Ingegneria Civile E Industriale), Pigliacelli Francesca (Management), Proietti Beatrice (Scienze Infiermieristiche), Sapienti Simone Scienze E Tecnologie Applicate)

2021

De Marco Giacomo (Gestione D'impresa), Faustini Lorenzo (Economia Aziendale), Fornella Antonella (Scienze Professioni Sanitarie Diagnostiche), Giglio Serena (Lingue Moderne e Traduzioni), Polletta Michela (Pedagogia), Tagliaferri Sara (Advanced Automotive Engineering), Venditti Gianmarco Economia Aziendale).

Laurea Magistrale a ciclo unico

2020

Bottini Alessandra (Medicina e Chirurgia), Cittadini Carlo (Giurisprudenza), D'auria Marco (Giurisprudenza), Facci Edoardo (Giurisprudenza), Miacci Valentina (Medicina e Chirurgia), Perna Matilde (Medicina e Chirurgia), Rotondi Angela Chiara (Medicina e Chirurgia), Santangeli Curzio (Medicina e Chirurgia)

2021

Fusco Martina (Giurisprudenza), Marcelli Lorenzo (Medicina e Chirurgia), Milani Ludovica Clara (Giurisprudenza), Treglia Chiara (Giurisprudenza).