Tutto pronto per la cerimonia di consegna delle borse di studio ai figli dei lavoratori edili: ecco i premiati

RIETI - Domani, venerdì 24 giugno, dalle 17.30, alla Sala dei Cordari si terrà la cerimonia per la consegna delle borse di studio, ai figli dei lavoratori edili, per l’anno scolastico 2020/21. Un appuntamento che la Cassa Edile di Rieti annualmente effettua e che quest’anno vedrà premiati 104 studenti (di cui 16 della scuola media, 57 della scuola superiore e 31 universitari) che si sono particolarmente distinti nello studio. La Cassa Edile della provincia di Rieti è un organismo paritetico di mutualità ed assistenza per il settore delle costruzioni, preposto ad erogare prestazioni stabilite sia dagli accordi nazionali sia dagli accordi territoriali.

La Cassa Edile della provincia di Rieti erogherà € 70.800 di borse di studio, il premio APE (anzianità professionale edile) per € 733.431 e permetterà a 56 nuclei familiari di poter di godere di brevi soggiorni marini in appartamento per un impegno di spesa di circa € 37.000. Inoltre, in costanza d’anno, ha erogato ai lavoratori operanti in provincia, per altre prestazioni assistenziali, € 274.000 ed ha finanziato il sistema della formazione e della sicurezza per un importo di circa € 322.000.

La cerimonia presieduta dal Presidente, ing. Elio Carosella, e dal Vice-Presidente, Fabio Damiani, oltre ad essere un riconoscimento agli studenti meritevoli vuole essere anche un momento di incontro con le autorità locali e regionali del nostro territorio.

I premiati

Rebecca Alaimo, Alessio Aleandri, Giulia Amadei, Sara Amadei, Desiree Angelini, Matteo Angelini, David Antonini, Giorgia Appolloni, Lindihana Bajrami, Simone Tallini, Rosa Luana Beneduce, Elisa Bianchetti, Aurora Bonanni, Ilaria Bonanni, Dennis Burlibasa, Daniele Camagna, Antonio Carosi, Tommaso Carotti, Francesco Casimiri, Massimo Casimiri, Mirko Cenciotti, Silvia Chiuppi, Alessia Ciogli, Elisa Ciogli, Samuel Cipriani, Martina Clari, Sara Colangeli, Alessia Colasanti, Silvia Colasanti, Lorenzo Cuzzoli, Francesco D'amico, Arianna De Angelis, Gaia De Angelis, Arianna De Santis, Paolo Della Torre, Lino Desideri, Alessia Di Battista, Mirko Di Battista, Giulia Di Berardini, Giovanni Di Costanzo, Martina Di Costanzo, Noemi Di Felice, Pierfrancesco Di Livio, Rebecca Di Loreto, Davide Dionisi, Lucrezia Dionisi, Manuel Dionisi, Monica Dionisi, Ambra Duraku, Alice Eustachi, Tanja Fabrizi, Vanessa Fabrizi, Michela Felli, Sara Fornara, Chiara Galleoni, Chiara Giannini, Beatrice Giorgi, Martina Giorgi, Noemi Goga, Marco Hryhorskyy, Sara Kazazi, Elvis Kuqja, Emanuela Kuqja, Erjon Kuqja, Mattia Ledda, Giulio Maceroni, Mattia Maceroni, Rosy Maglione, Francesco Magrini, Marta Magrini, Alessandro Manelli, Martina Manelli, Lucrezia Massari, Roberto Mattei, Alice Mischi, Giada Morlacchetti, Giulia Morlacchetti, Elisa Moschetti, Vanessa Moschetti, Eleonora Negrofume, Erika Nurzia, Veronica Pasqualucci, Lucia Perfetto, Vanessa Pingitore, Asia Pitotti, Desiree Pizzoli, Lorenzo Poeti, Aurora Portella, Matteo Portella, Kristian Provaroni, Noemi Ranco, Francesco Rossi, Francesca Runci, Benedetta Scappa, Ludovica Scappa, Eleonora Shahini, Chiara Silvestri, Giulia Silvestri, Giulia Testoni, Luca Visconti, Irene Zelli, Mario Zelli, Elisa Zeza, Noemi Zimmitti.