RIETI - In 8 anni di vita, le osterie dei pozzi hanno sempre registrato un ottimo successo di pubblico.La speranza è quella di attrarre persone anche da fuori, grazie anche alle campagne pubblicitarie fatte a Terni.La manifestazione è stata presentata questa mattina nella sala consiliare del Comune di Rieti.Diverse le novità lanciate dagli organizzatori che hanno lanciato anche un importante appello ai residenti del quartiere dei pozzi."Attraversando l'area - spiegano Daniele Rossi e Carlo Luciani - Abbiamo notato che molti muri sono imbrattati. A spese nostre e con l’aiuto del Comune siamo disposti a sistemare la zona, un aiuto per ridare vita a questa parte della città leggermente abbandonata”.“Noi possiamo intervenire sulle cose pubbliche – ha aggiunto il vicesindaco Daniele Sinibaldi – Non sulle private abitazioni. Ma se i proprietari degli immobili saranno disponibili e danno immediatamente il nulla osta, credo sia una cosa valida per la città e assolutamente importante per lasciare le cose migliori di come le abbiamo trovate".I residenti che fossero interessati possono contattare i numeri di telefono 328-7396883 oppure 334 - 8529694 o 342-8656502. La ripulitura sarà totalmente gratuita.