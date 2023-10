Reggenti di San Marino, le nuove (dure) regole per il decoro: niente social né auto, addio a bar e locali. La tuta? Solo in vacanza

Varato un decaologo per il decoro che stabilisce una serie di rigide regole di comportamento alle quali dovranno sottostare i Capitani Reggenti di San Marino, ovvero le figure che rappresentano i due capi dello Stato della Repubblica di San Marino: sempre due, con un mandato della durata di un semestre. Vietato utilizzare social e autovettture, ma non solo: attenzione anche alle uscite di svago, con il divieto di frequentare bar e locali notturni.

Le nuove regole

Le nuove "Disposizioni in materia di cerimoniale della Reggenza" prevedono un rigido controllo delle proprie attività e frequentazioni pubbliche: i Capitani dovranno astenersi dal guidare e addirittura dal maneggiare denaro; non potranno partecipare a conferenze, feste e congressi, manifestazioni e qualunque altro tipo di evento pubblico organizzato da partiti o movimenti politici.

E se vorranno intrattenersi in bar e locali notturni, dovranno farlo con un accompagnatore e «mantenendo la dignità del ruolo».

Anche per quanto riguarda l'abbigliamento non si scherza: richiesti capi formali, sobri ed eleganti consoni al ruolo. Tenute più sportive? Ammesse unicamente per le attività di allenamento o durante le vacanze fuori dal confine.