Perugia, una piazza rinnovata nel ricordo della scrittrice contadina Rina Gatti: «Luogo nuovo dove si incontrano socialità e cultura»

PERUGIA - Da spiazzo sterrato ricoperto con sassi e pieno di buche ed erbacce a piazza completamente riqualificata. Nuova pavimentazione, aiuole di rispetto per gli alberi, panchine inclusive con targhe in braille realizzate da studenti dell’artistico di Betto. Con i più piccoli grandi protagonisti di una festa di inaugurazione che ieri ha coinvolto buona parte del quartiere di via dei Filosofi e studenti di varie scuole perugine, ha cambiato definitivamente aspetto Piazzetta Rina Gatti, l’area fra via Leonardo da Vinci, la scuola Primaria Lombardo Radice e il parco di Sant’Anna. Un punto storico per il quartiere, completamente rigenerato nell’ambito delle iniziative per «Rina Gatti 100», il fitto programma di eventi in occasione dei cento anni dalla nascita della scrittrice contadina, cui è intitolata l’area. Coordinato da Giovanni Paoletti, figlio della scrittrice, oltre che a vedere realizzati tanti appuntamenti culturali, il programma ha portato anche ad una vera e propria iniziativa di rigenerazione urbana. Iniziativa fortemente voluta dalle associazioni cittadine e supportata da Fondazione Perugia e Comune, che nell’ambito di un patto di collaborazione ha messo a disposizione uomini e mezzi del cantiere per realizzare l’opera nel concreto. L’intero spiazzo è stato livellato e ricoperto con una pavimentazione ecologica in autobloccanti di vari colori. L’accesso all’area, collegamento con il parco di Sant’Anna, è oggi privo di barriere architettoniche e sarà spazio utile anche per la Primaria Lombardo Radice e l’Infanzia Da Vinci, plessi dell’Ic Perugia 4 (dirigente Fabio Gallina) che si affacciano proprio sull’area appena rinnovata. Nell’ambito della riqualificazione, portata avanti con il patto di collaborazione tra Comune e l’associazione Filosofi…Amo presieduta da Francesco Berardi, che insieme all’associazione Europa Comunica Cultura e alla famiglia di Rina Gatti ha messo insieme gli ulteriori fondi e coinvolto i soggetti utili alla realizzazione dei lavori, sono state realizzate anche delle panchine speciali. Le sedute, completamente rinnovate, riportano alcune frasi tratte dalle opere di Rina Gatti. Sono state incise dai ragazzi della classe 4 del Liceo Di Betto (dirigente Emanuela Palmieri) coordinati dal professor Marco Mariucci, riproducendo la grafia della scrittrice, scansionata per l’occasione. Sei frasi in tutto, due per panchina, che richiamano i temi della memoria, della poesia e dell’amore. Ma dal contatto con l’Unione Italiana Ciechi, è nata anche un’altra idea. Le frasi sono state riportate in braille, consentendo a tutti di poter apprezzare il lavoro fatto dai ragazzi del Di Betto. Diventa insomma un luogo rigenerato dove si intrecciano socialità e cultura la piazzetta a due passi dal parco Sant’Anna, dove da anni è presente la prima BiblioCabina della città per lo scambio dei libri.

«Apprezzo tanto questa ricchezza di offerta culturale che viene dalle associazioni del territorio», ha detto il sindaco Andrea Romizi intervenendo all’inaugurazione insieme agli assessori Otello Numerini (Lavori pubblici) e Gabriele Giottoli (Marketing territoriale).

Un pensiero dal sindaco anche sulla scrittrice, definita una «donna straordinaria che ha avuto la capacità di raccontare un tempo e una società, quella dell’Umbria contadina, che rischia di sbiadire e che dobbiamo invece tenere vicino a noi». Momenti di vita che, proprio grazie al progetto Riba Gatti 100, sono tornati in scena grazie ai ragazzi dell’Iis Giordano Bruno (dirigente Anna Bigozzi) che hanno riproposto con Caterina Fiocchetti lo spettacolo Stanze vuote, tratto dalle opere della scrittrice.

LE ALTRE NOVITA' L’intervento di riqualificazione del plesso dell’Ic Perugia 4 “Radice-Da Vinci” pronto a partire e nuovi giochi per bambini al vicino parco Sant’Anna. Mentre il quartiere di via dei Filosofi ha fatto festa per la riqualificata Piazzetta Rina Gatti, si accorciano i tempi per altri interventi attesi in quella fetta di città. Le ultime novità sono emerse proprie ieri, durante la festa per la nuova piazza. Partendo dai giochi, l’assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini ha annunciato «una notizia che farà felici i più piccoli». Cioè che «a breve inizieranno i lavori al parco per l’installazione di nuovi giochi, grazie ad un finanziamento ottenuto dall’assessorato ai Servizi sociali». Da tempo molti residenti della zona lamentavano il cattivo stato di salite dei giochi al parco Sant’Anna. La svolta ora sembra vicina, come per i lavori a scuola. A parlarne il sindaco Andrea Romizi. «Finalmente venerdì scorso è stato sottoscritto l’accordo di programma e questo dovrebbe velocizzare la partenza dell’intervento». L’intervento, come noto, è incluso nel programma di ricostruzione per il recupero di tutte le scuole danneggiate dal sisma del centro Italia con l’ordinanza speciale 31. I lavori ammontano a 3,37 milioni di euro totali, di cui 2,6 finanziati dalla contabilità speciale. La scuola è già pronta: il piano di dislocamento degli studenti ha previsto, dallo scorso settembre, lo spostamento di 10 classi della Primaria e 2 classi dell’Infanzia nella struttura della Giovanni Cena, altro polo dell’Ic 4.