Comunità dell'IC Montessori Pini si mobilita per il decoro: 300 volontari sono scesi in campo

Questa mattina l’ingresso del plesso principale dell’IC Montessori Pini, in via Santa Maria Goretti, brillava di nuova luce. Bambini, ragazzi, maestre, professori e tutto il personale scolastico sono stati accolti da una scuola più bella, più pulita e più accogliente a partire dalla nuova insegna “IC Montessori M.C. Pini casa dei bambini”, realizzata in ceramica dalla maestra Rita nei classici colori blu e rosso. Ma l’insegna è stata solo la ciliegina sulla torta di una giornata trascorsa tutti insieme per prendersi cura dell’ambiente che viviamo tutti i giorni. Sabato 16 marzo, in occasione del Decoro Day, iniziativa parte del Progetto Scuole aperte della scuola, sono stati più di 300 i volontari che con energia, impegno e grandissimo entusiasmo hanno preso in mano guanti, scope, rastrelli, palette, pennelli e raschietti e hanno invaso il plesso di Santa Maria Goretti per valorizzare gli spazi scolastici, contribuendo alla manutenzione e la pulizia degli spazi interni ed esterni. L’orto è stato finalmente ripristinato e attende ora le manine dei nostri ragazzi per la semina primaverile e il raccolto estivo.

Dentro la scuola la segnaletica covid è stata rimossa, lasciando dietro di noi le ombre della pandemia, mentre fuori sono stati rinfrescati tutti i muretti del cortile e sono stati cancellati murales, le scritte e rimesse a nuovo diverse panchine.

Per tenere occupati i più piccoli e dare modo ai genitori di partecipare attivamente alla giornata di decoro, è stato organizzato un laboratorio di inglese “English Time”, con musiche e giochi adatti ai bimbi dagli 0 ai 6 anni, Per concludere in bellezza la mattinata tutti insieme, chi ha voluto ha preso parte al pranzo nella mensa scolastica di Santa Maria Goretti, organizzato in collaborazione con la ditta Compass e preparato con amore dalla storica cuoca della scuola, Stefania. A sedersi a tavola con le 220 persone rimaste a mangiare, anche la Dirigente Scolastica Maria Beatrice Furlani assieme alla sua famiglia e l’assessore alla scuola del II municipio, Paola Rossi.

La grandissima partecipazione di tutti e il lavoro svolto con amore, dimostrano quanto sia forte e attiva la comunità scolastica dell’IC Montessori Pini e l’importanza del bando Scuole Aperte, grazie al quale è possibile organizzare tantissime attività inclusive e di unione sociale. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata di Decoro, come simbolo di impegno condiviso e amore per il nostro ambiente educativo. Un ringraziamento speciale va anche ad AMA, Retake e Plastic Free per il loro prezioso contributo nel rendere possibile questo evento.