Mercoledì 10 Gennaio 2024, 11:27

PERUGIA - C’è anche l’Art Bonus fra i regali di Natale finiti sotto l’albero. Almeno questo racconta il report 2023 del progetto, che a Perugia continua a registrare numeri importanti, confermando l’attaccamento dei cittadini ai simboli da restaurare. Il mese di dicembre, quello appunto delle festività da poco chiuse, è stato il periodo in cui il progetto, per il 2023, ha registrato più donazioni: «Ben 9 differenti per un totale di 5.886,80 euro». Una ciliegina sulla torta del 2023 che, nel suo complesso, ha fatto registrare un bilancio importante. Nei 12 mesi appena passati, Art Bonus Perugia ha totalizzato 230.397,04 euro di donazioni (portando il totale generale a quasi 2,5 milioni). Un numero che conferma l’impegno costante nella valorizzazione dell’arte, della cultura e del patrimonio perugino «con diversi progetti ambiziosi che hanno coinvolto la comunità locale», aggiunge il Comune.

IL PUNTO Nel 2023 sono stati portati a termine i lavori della statua al Perugino, ai giardini Carducci, e della Peschiera al complesso di San Matteo degli Armeni. Sono anche partite le prime fasi del restauro dell’Acquedotto Medievale e del Gonfalone di Perugia. «Inoltre – spiega palazzo dei Priori - sono stati inseriti 5 nuovi beni da finanziare per un totale di 29». Le nuove aggiunte riguardano la lapide ai Caduti di San Martino dei Colli, la scultura di palazzo dei Priori, porta Sant’Antonio, piazza del borgo di Collestrada e l’edicola votiva di Prepo. C’è anche da ricordare l’introduzione di una nuova sezione in collaborazione con la biblioteca Augusta, che si pone come obiettivo la ricerca di mecenati per il restauro di documenti e libri in possesso della biblioteca e dell’acquisto di due manoscritti.

I PROTAGONISTI Le ultime donazioni sono state quelle del mecenate Luca Nicolelli Fulgenzi, con 936.80 euro per il Blasonario di Francesco Cacciavillani e 850 euro per La vita, la morte e i miracoli della beata Rosa di Santa Maria di Lima. Il suo contributo ha permesso di raggiungere le cifre necessarie per i rispettivi restauri. Nel 2023 insieme a lui hanno donato Attilio Bartoli Langeli, Federico Bolli, Bianca Maria Brumana, Consorzio Auto Revisioni (Palmerini Group), Brunello Cucinelli, Gabriele Alessandro De Micheli, Anna Della Vecchia, Cristina Dragoni, Patrizia Dragoni, Fabrizio Franco, Nuvoletta Giugliarelli Mordivoglia, Inner Wheel Club Perugia, Michele Iodice, Rita Loreti, Maristella Mancino, Luca Nicolelli Fulgenzi, Oleodinamica Palmerini srl, Palmerini Autoricambi srl, Puliumbria Group Service srl, Roberto Rizzo, Annamaria Roscioni, Saulo Scopa, Scuola Mediazione Linguistica Perugia srl.