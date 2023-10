Nuova Rieti Calcio, un weekend pieno di gol. Ed è subito turno infrasettimanale

RIETI - Nuova giornata in archivio per la Nuova Rieti Calcio che saluta un sabato e una domenica ricchi dal punto di vista delle performance e dei risultati e si prepara al turno infrasettimanale di martedì e mercoledì solo per le regionali, mentre le due squadre provinciali riposano fino all’11 e 12 novembre.

L’Under 18 in realtà ha chiuso il weekend, con un’immeritata sconfitta a casa di Academy Svs: finale 2-1, con legni colpiti e una prestazione che non è stata da zero punti. Nel 2-1, il gol reatino è di Melaragni. «Sono dispiaciuto per i ragazzi perché hanno lanciato un bel messaggio durante la partita in termini di reazione e prestazione. Siamo stati anche sfortunati considerato che abbiamo colpito anche un legno. Nulla da rimproverare contro una squadra forte e organizzata. Avremo l'occasione di rifarci nel vicinissimo turno infrasettimanale di Ognissanti al Green Park» è il commento del tecnico Stefano Chiaretti a margine del match in trasferta. La Nuova Rieti Calcio (7 punti) sarà in campo martedì alle 17.30 al Green Park contro Sant’Angelo Romano (9).

L’U17 di Marco De Giorgi, invece, anima al Green park una domenica mattina eccezionale. Avanti 2-0 all’inizio della gara grazie a Luciani e Fabrizi oltre a una prestazione lodevole – per tutto il match – di Corsi, si fa raggiungere a cavallo tra fine prima frazione e inizio ripresa. Solo la caparbietà offensiva amarantoceleste (c’è anche un palo di Luciani), permette ai reatini di conquistare un rigore realizzato con freddezza da Leonardi, che capitalizza un tocco di mano ospite in area e porta i suoi sul 3-2 finale. Il 1° novembre visita al Settebagni alle 9: amarantocelesti a punteggio pieno, 9 punti, e romani con un solo punto.

Under 15: pronto riscatto della formazione allenata da Luigi Masci.

Una doppietta di Rosati e i gol di Nepi e Verdecchia riportano al successo l'Under 15 di Luigi Masci, che si impone 4-2 sul campo dell'Atletico Vescovio. Anche qui pali e traverse, ma reatini che non mollano sotto i colpi dei romani. Tre punti preziosi (sono 6 per gli amarantocelesti) e testa già al turno infrasettimanale per Ognissanti, da giocare in casa alle 9.30 del 1° novembre contro Don Gaspare Bertoni (5).

Provinciali

Partiamo dall’Under 16 (ha sei punti) che sì perde a Roma col Circolo Canottieri, ma non rischia nulla in quanto i romani sono fuori classifica. Gara buona per tenersi in moto e pensare alla ripresa col Palombara l’11 novembre in casa. Una partita sempre molto viva, anche se gli amarantocelesti sono costretti a rincorrere: Pariboni pareggia 1-1, poi i romani allungano fino a 4-1. Mariani riporta Rieti col muso vicino ai giallorossi (4-2), dimostrando che gli amarantocelesti comunque non mollano. Rieti vicinissima anche al 4-3 con Zanin e un salvataggio sulla linea che non rende giustizia al match. Under 14 devastante con la Brictense: la formazione di Angelo Morreale vince 12 a 0 in una partita senza storia dai primi minuti, come preannunciava anche la classifica con la quale si presentavano le due formazioni al Green Park. D'Elia e Fraschetti mettono a segno una tripletta ciascuno, mentre Agostini e Micheli segnano due gol a testa. Completano il tabellino Najri e Paolillo. Nuova Rieti Calcio con 7 punti, a -2 dalla vetta. La ripresa l’11 novembre a casa dello Sporting Rieti.