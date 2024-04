Prima: Alba Cittareale conquista tre punti d'oro in chiave playout e scavalca Passo Corese. Risultati e marcatori

RIETI - I risultati del ventisettesimo turno del girone B di Prima categoria regalano conferme nelle zone alte della classifica e sorprese nella lotta salvezza. Sono due le squadre reatine appaiate al quinto posto dopo il fine settimana: Valle del Salto, che ha pareggiato 2-2 contro il Castrum Monterotondo in un bel match d’alta quota, e il Casperia, beffato nel finale dalla Castelnuovese (2-1). Bene Cittaducale che si avvicina alla zona alta grazie al 4-2 contro Passo Corese. L’Alba Cittareale approfitta della sconfitta dei coresini battendo 3-1 il Città di Fiano e scavalcando in classifica proprio Passo Corese. Ginestra cade sul campo del Guidonia (2-1) ma raggiunge comunque la salvezza. Vittoria di misura per il Poggio San Lorenzo ai danni della Brictense (1-0). Bella partita del Real Gavignano Ponzano che mette in difficoltà il Palombara (3-4) ma non riesce a portare a casa il risultato. La squadra di mister Davide Colantoni resta invece in lotta per la prima posizione, sempre a 3 lunghezze di distanza dalla capolista Civita Castellana.

Risultati e marcatori (XXVII giornata)

Alba Cittareale – Città di Fiano 3-1

Diomande, Ciogli, Ciogli

Castelnuovese – Casperia 2-1

Bonifazi

Cittaducale – Passo Corese 4-2

Papò, De Fulgentiis, Gunnella, Mancini (C), Loreti, Alessandroni (P)

Poggio San Lorenzo – Brictense 1-0

Rossi

Real Gavignano Ponzano – Palombara 3-4

Uccellini A., Uccellini A., Uccellini V., Taddei (P), Nocelli, D’Achille, Migliorelli (G)

Guidonia – Ginestra 2-1

Vittori

Valle del Salto – Castrum Monterotondo 2-2

Ranieri, Ranieri

Castel Madama – Civita Castellana 1-2

Classifica

Civita Castellana 71

Palombara 68

Castrum Monterotondo 56

Castelnuovese 47

Guidonia 43

Casperia 43

Valle del Salto 43

Cittaducale 42

Poggio San Lorenzo 34

Castel Madama 34

Città di Fiano 31

Real Gavignano Ponzano 27

Ginestra 26

Alba Cittareale 16

Passo Corese 14

Brictense 11